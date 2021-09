Gut neun Monate nach dem Ende von "Pocher – gefährlich ehrlich" und rund vier Monate nach der letzten Ausgabe von "Täglich frisch geröstet" soll es bei RTL am späten Donnerstagabend wieder lustig werden. Es heißt Bühne frei für die neuen "RTL Topnews", die nach einer Doku über den Schauspieler Timur Ülker debütieren und in den kommenden Wochen mitunter auch eine "Exclusiv"-Sendung zu "Sommerhaus"-Themen als direkten Vorlauf haben wird. Markus Küttner, der den Unterhaltungsbereich von RTL gemeinsam mit Kai Sturm leitet, sieht genau darin eine Chance: "Ich sehe in der Nische ohne allzu große Aufmerksamkeit eher die Chance, dass wir in Ruhe ausprobieren können. So kann sich etwas Cooles entwickeln", sagt er über die neue 23:15-Uhr-Sendung im Gespräch mit DWDL.de.

Wie lustig es wirklich wird, dafür sind fünf Komikerinnen und Komiker verantwortlich: "Wir glauben fest daran, dass Ilka Bessin, Özcan Cosar, Till Reiners und Basti Bielendorfer direkt richtig abliefern werden - was ich bei den Vorbesprechungen mitbekommen durfte, war schon ausgesprochen lustig", berichtet Küttner. Moderiert wird die Sendung von einem "Tausendsassa", einem "Multitalent", wie Küttner lobt, das aber im Bereich der Late-Night-Comedy dennoch vollkommen neu ist. Sarah Valentina Winkhaus, früher für Sky oder Sport1 tätig, hatte die Idee zur Sendung – und ist als gelernte Journalistin zudem "die perfekte Moderatorin, um die Comediennes und Comedians im Panel durch die Show zu leiten."



Nichts desto trotz: Den neuerlichen RTL-Aufschlag im Comedybereich hat man im Vorfeld nicht zwingend erwarten müssen. Küttner unterstreicht gegenüber DWDL.de aber die Wichtigkeit dieses Genres: "Für RTL ist Comedy ein wichtiger Baustein in der Programmstrategie. Um diesen auch mit Leben zu füllen, wollen wir den Top-Talenten im Land eine Bühne geben." Küttner verweist zudem auf die große Tradition des Genres Late-Night bei RTL und erinnert sich daran, wie er einst als junger Redakteur "die Ehre" hatte die Show "7 Tage – 7 Köpfe" mit Rudi Carrell und anderen zu verantworten. "Es würde mich riesig freuen, nach all den Jahren wieder eine richtig starke und lustige Panel-Comedy-Show Woche für Woche auf dem Sender zu haben."

"Eine Experimentierwiese"

Dass bis dahin vermutlich ein weiterer Weg zu gehen ist, weiß auch Küttner. Dennoch, die "RTL Topnews" seien, so sagt es der Unterhaltungschef, eine "Experimentierwiese, auf der sich alle Beteiligten so richtig austoben können und sollen. Wir freuen uns wahnsinnig auf die Show. Meine Erwartung ist, dass wir uns so schnell wie möglich eingrooven und eine hohe Gagdichte erreichen." Alles Weitere würde sich dann von ganz alleine ergeben.

Auf welche Flughöhe Sender und Produktion sich einstellen müssen, zeigen die jüngst gemachten Erfahrungen mit dem Genre. "Pocher – gefährlich ehrlich" war stets von Erfolg oder Misserfolg des Lead-Ins abhängig und erreichte so zwischen über 20 oder unter sechs Prozent in der Zielgruppe. Und die Knossi-Staffel von "Täglich frisch geröstet", die letztlich nach dem "Nachtjournal" zu Ende ging, blieb auf dem 23:15-Uhr-Slot in aller Regel einstellig. Genau deshalb ist es vermutlich clever, im Vorfeld den Druck rauszunehmen, damit auch wirklich in Ruhe experimentiert werden darf.

"RTL Topnews", donnerstags um 23:15 Uhr bei RTL.