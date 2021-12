In der Geschichte des Fernsehens ist es durchaus schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass zwei Produktionsfirmen unabhängig voneinander an einem Thema sitzen und es verfilmen. So war es auch im Jahr 2017, als innerhalb von wenigen Wochen sowohl Constantin Television als auch UFA Fiction Projekte rund um das Berliner KaDeWe ankündigten. Für Außenstehende bei einer solchen Konstellation besonders interessant: Wer bringt sein Projekt wo unter? Wer setzt den Stoff wie um? Und welche Serie ist am Ende besser?

In diesem Fall kam alles ganz anders.

Rund eineinhalb Jahre, nachdem die beiden Produktionsfirmen ihre Projekte angekündigt hatten, wurde bekannt, dass sie sich zusammengetan hatten, um gemeinsam an einer Serie zu arbeiten. Das hatte es zuvor noch nie gegeben: Die zwei großen Produktionshäuser bündeln ihre Kräfte, um sich nicht gegenseitig Konkurrenz zu machen, sondern um gemeinsam etwas Neues zu schaffen.

© Constantin Film/Kopf & Kragen Fotografie Sarah Kirkegaard

© UFA Benjamin Benedict

Weitere Zusammenarbeit denkbar?

Mit dem Ergebnis ist man nun auf beiden Seiten zufrieden. "Die Zusammenarbeit hat bemerkenswert gut funktioniert, was vielleicht auch daran liegt, dass wir alle in der Vergangenheit in verschiedenen Konstellationen miteinander gearbeitet haben", sagt Alicia Remirez, die auf Seiten von Constantin ebenfalls als Produzentin verantwortlich zeichnet. Zudem seien die Zuständigkeiten klar formuliert gewesen: Constantin hatte die Federführung in der Hand. "Benjamin Benedict hat sich deswegen kein bisschen weniger eingebracht, im Gegenteil", so Remirez. Benedict selbst lobt neben den Kolleginnen von Constantin auch die Regisseurin Julia von Heinz, den Cast und den Writers Room. Und letztlich habe das Projekt auch gezeigt, "dass wir mehr denn je in Zeiten leben, die nach innovativen und vielfältigen Modellen verlangen". Jedes Projekt brauche seinen eigenen Weg, so der UFA-Produzent. "Persönlich habe ich die partnerschaftliche Arbeit als große Bereicherung empfunden."

© Constantin Television Alicia Remirez

Fortsetzung der KaDeWe-Serie möglich

Im Fall von "Eldorado KaDeWe" ist eine Fortsetzung der Partnerschaft jedenfalls nicht ausgeschlossen. Die Serie spielt rund um die Weltwirtschaftskrise und zu einer Zeit, in der die Nationalsozialisten ihren Aufstieg feierten. Denkbar sind durchaus weitere Staffeln, in denen dann andere Zeiträume im Mittelpunkt stehen, ähnlich wie es die ARD ja auch bei "Charité" gemacht hat. Genügend Geschichten rund um das Berliner Kaufhaus gäbe es sicherlich zu erzählen.

"Natürlich bietet so ein besonderer Ort reichlich Stoff zur Verfilmung", sagt Sarah Kirkegaard. Dennoch sei die Serie keine historische Chronik, man konzentriere sich stattdessen auf die fiktionalen oder fiktionalisierten Schicksale, die im KaDeWe zusammenlaufen. "Und auch mögliche weitere Staffeln werden immer die Figuren in den Fokus nehmen, aus deren Sicht erzählt wird, wie sie ihre Zeit erleben: im KaDeWe, in Berlin." Auch Benjamin Benedict sieht "erzählerisch viel Stoff", will sich momentan aber ausschließlich auf die nun aktuelle Serie konzentrieren.

Alle Folgen von "Eldorado KaDeWe" werden am Montag, den 27. Dezember, ab 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Bereits ab dem 20. Dezember steht die Serie in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.