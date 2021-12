am 29.12.2021 - 07:47 Uhr

Auch in den zurückliegenden zwölf Monaten hat sich die Medienbranche sehr verändert, so gab es auch 2021 viele Abschiede. Vor allem bei RTL fand ein Umbruch statt: Bernd Reichart ist nicht mehr Chef der Gruppe und Jörg Graf nicht mehr Senderchef. Auf dem Schirm die wohl größte Veränderung für die Kölner: Dieter Bohlen ist nicht mehr Teil der RTL-Familie. Sein Abschied hat zu Jahresbeginn für viele Schlagzeilen gesorgt.

Aber auch bei der ARD gab es viele Abgänge: Valerie Weber hat den WDR verlassen, Ulrich Wilhelm den BR und Volker Herres ist nicht mehr ARD-Programmdirektor. On Air mussten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Jahr unter anderem von Claus Kleber, der "Pierre M Krause Show" und "Mordkommission Istanbul" verabschieden. Der NDR hat zudem erst vor wenigen Tagen seine Kultserie "Neues aus Büttenwarder" beendet. Und dann hat mit Günter Dybus in diesem Jahr auch noch ein Mann seine Arbeit beendet, der über viele Generationen hinweg Kinder und Erwachsene bei der "Sendung mit der Maus" geprägt hat.

Im Produzentenbereich gab es vor allem bei all3media und dessen Tochter Tower Productions Veränderungen. Außerdem gibt’s seit diesem Jahr den Seriensender eoTV nicht mehr und in Österreich hat sich zum Jahreswechsel auch ORF-Chef Alexander Wrabetz nach vielen Jahren an der Spitze verabschiedet.

Insgesamt 45 Personen, Formate oder Institutionen umfasst unsere Liste der Medien-Abschiede 2021 - zwei mehr als im Vorjahr. Klicken Sie auf die Bildergalerie und sehen Sie sich an, wer in diesem Jahr alles seinen Hut genommen hat - entweder für immer, oder auch nur in einem bisherigen Job, den er oder sie geprägt hat.