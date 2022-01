Das ist ja der Hammer! Wenn etwas Überraschendes mit einer Wirkung von großer Wucht geschieht, dann kann man das umgangssprachlich schonmal so formulieren. Für die "Bild"-Redaktion scheint in jüngerer Vergangenheit die Meldungslage allerdings so aufregend, dass man den verbalen Hammer gar nicht mehr aus der Hand legen will. Damit niemand vor lauter Hämmern den Überblick verliert, dokumentieren wir an dieser Stelle (ohne Anspruch auf Vollständigkeit), was allein in den letzten sieben Tagen alles hammermäßig war:

Entertainment-Hämmer

TV-Hammer (ZDF setzt "Wetten, dass..?" mit Thomas Gottschalk fort), auch bekannt als "Wetten, dass..?-Hammer"

UFC-Hammer (Kurz vor einem UFC-Event gab es eine Einigung mit DAZN)

Das wäre ein Hammer! (...wenn Prinz Harry die Oscars moderieren würde, wie ein "Königshaus-Insider" spekuliert)

Hammer-Gage (Adeles Salär in Las Vegas in Höhe von 500.000 Pfund pro Abend)

Finanzielle Hämmer

Teuer-Hammer (Euro-Hüterin will nichts gegen 'Teuer-Schock XXL' [vulgo: Inflation] tun), siehe auch: Inflations-Hammer

Gebühren-Hammer (München will Park-Genehmigungen für Handwerker verteuern)

Polit-Hämmer

Tübingen-Hammer (Boris Palmer will nicht mehr für die Grünen antreten)

RKI-Hammer (Gültigkeit des Genesenen-Status wird nach Empfehlung des Robert-Koch-Instituts auf drei Monate verkürzt), auch bekannt als Regel-Hammer

Sportliche Hämmer

Wechsel-Hammer (Robin Gosens könnte nach England wechseln)

Hammer-Wechsel (Niklas Süle könnte zum FC Barcelona wechseln)

Tennis-Hammer (Der Tennis-Spieler Novak Djokovic muss Australien verlassen), siehe auch: Djokovic-Hammer

Handball-Hammer (Niederländisches Team siegt bei der Handball-EM)

Spar-Hammer (...droht dem FC Schalke 04 beim Abstieg)

Das wäre ein Hammer! (...wenn Manuel Neuer als Feldspieler auflaufen würde)

Corona-Hammer (Im deutschen Handballer-Team gibt es zahlreiche Corona-Fälle)

Kleeblatt-Hammer (Cedric Itten wechselt von Fürth zurück nach Glasgow)

Vorstands-Hammer (Fortuna Düsseldorf stellt Vorstand neu auf)

Juristische Hämmer

Hammer-Strafe (Urteil, gegen das Gzuz nun vorgeht)