© Produzentenallianz

Das Besondere am Deutschen Entertainment Award: Über die Preisträger stimmt hier die Branche - sprich: Die Mitglieder der Sektion Unterhaltung der Produzentenallianz - selbst ab - wer den Sieg davon trägt, darf sich also übers Lob der Konkurrenz freuen. Abstimmen können die Mitglieder über eine Vorauswahl einer Jury in den beiden Bereichen Best Development und Best Adaption. Im Folgenden werfen wir einen Blick auf die nominierten deutschen Eigenentwicklungen und dokumentieren die Begründungen der Jury.

© rbb/Daniel Porsdorf

Begründung: Kurt Krömer und probono haben mit „Chez Krömer“ eine Show entwickelt, die auf vielen Ebenen äußerst gelungen ist: Set, Gäst:innenwahl, Gesprächstechnik, Requisite, Kamera, Lichtstimmung – alle Departments spiegeln ein Ambiente von Verhör, Anspannung, Nonchalance und Spontaneität wieder. Details wie schlecht abgeklebte Wasserflaschen sind eine willkommene Erfrischung in der sonst oft sehr glatt wirkenden Talkshow-Welt. Klein aber fein: und deswegen groß. Die Gesprächslänge lässt Zuschauende eher hungrig als überladen zurück. Und ganz nebenbei werden mit Guests wie Teddy Teclebrhan, Jacky Weinhaus oder Torsten Sträter wahre Freundschaften und ernsthafte Momente eingestreut. Das ist Unterhaltung auf höchstem Niveau.

© WDR/Ben Knabe

Begründung: „Die Carolin Kebekus Show“ ist eine Weiter- und Neuentwicklung von „Pussy-Terror-TV“ mit neuen Produzenten. Dem Team aus btf, UnterhaltungsFlotte TV und der Künstlerin selbst ist es gelungen, einen ganz eigenen Mix aus gesellschaftspolitischer Relevanz und Zeitgeist auf der einen Seite und hohem Unterhaltungswert auf der anderen Seite zu einem schlüssigen Mix zusammen zu führen. Darin brilliert Carolin Kebekus mit ihren einzigartigen Talenten aus Satire, Gesang und Show. btf, UnterhaltungsFlotte TV und Kebekus besetzen haltungsstark Themen und zeigen wie „wichtig, gewichtig und kraftvoll“ Unterhaltung sein kann.

© ZDF/Ben Knabe

Begründung: Mit „MaiThink X – Die Show“ ist der btf und der Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim der Spagat zwischen Unterhaltung und informativem Tiefgang gelungen. Damit bietet das Format Orientierung in einer immer komplizierter werdenden Welt und gibt nachvollziehbare Antworten auf Fragen unserer Zeit. Mit ihrer frischen Art ist Mai Thi Nguyen-Kim die junge Stimme der Wissenschaft und regt zum kritischen Denken an. Die verschiedenen Darbietungsformen, mit denen Wissen populär vermittelt wird, machen aus der Show ein uniques und zeitgemäßes Infotainment-Format.

© ProSieben/Claudius Pflug

Begründung: Mit „Wer stiehlt mir die Show?“ hat das Team von Florida Entertainment ein Quiz entwickelt, das die wortwörtliche Bedeutung von „eine Show gewinnen“ auf großartig unterhaltsame Weise umsetzt. Die Quizrunden jenseits des Format-Mainstreams sind so einfach wie fesselnd zugleich. Man kann geradezu fühlen, wie viel Spaß das Team hinter den Kulissen beim Brainstorming und Entwickeln hatte. Nicht zuletzt ist die Faszination, wie jede:r Gewinner:in die Show für sich interpretiert, ein starker Twist im Unterhaltungsfernsehen. Man denke nur an Anke Engelkes überragende Eröffnung in ESC-Manier oder Shirin David, die mit gebrochenem Knöchel auf ihrem Quad kurzerhand das Dummy-Publikum überfährt. Überraschend, anders und doch so simpel zugleich – hier schaltet man gerne ein.

© ZDF/Jens Koch

Begründung: Dank „ZDF Magazin Royale“ ist Investigativjournalismus unterhaltsam wie noch nie. Es gibt kein vergleichbares Format im deutschen Fernsehen, das es immer wieder schafft, gesellschaftliche Themen in einer einzigartigen Form in den Fokus zu rücken. Böhmermann und sein Team zeigen Woche für Woche mit Humor und Kreativität, wie Satire im Jahr 2022 funktionieren muss. Ob Wirecard-Affäre oder deutsche Klatschpresse. Böhmermann wird gesehen (und gehört). Die Show hat sich von seinem Vorgänger „Neo Magazin Royale“ in ein erwachsenes Unterhaltungsformat mit hohem journalistischen Anspruch weiterentwickelt. Den Macher:innen ist es gelungen, ein ganz eigenes Format in der deutschen TV-Landschaft zu kreieren. Und zu etablieren.

Bekannt gegeben werden die Gewinnerinnen und Gewinner am 2. Juni im Rahmen der Entertainment Happy Hour. Zu den Sponsoren des Deutschen Entertainment Awards gehören u.a. Banijay Germany, Fame on Me, MMC Film & TV Studios Cologne, UFA Show & Factual sowie das Medienmagazin DWDL.de.