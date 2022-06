Bei RTL scheint zuletzt ein bisschen was durcheinander gekommen zu sein. Über Jahre geltende Prinzipien in der Programmplanung spielen ganz offenbar keine Rolle mehr. Während "stern TV" inzwischen weit mehr Sendeplätze bespielt als den am späten Mittwochabend, nämlich regelmäßig auch sonntags nach 22:15 Uhr und des Öfteren auch diverse Primetimeabende, "Bauer sucht Frau" nun im Doppelpack montags und dienstags läuft und "Denn sie wissen nicht, was passiert" bald sonntags probiert wird, fand sich für "Extra" manchmal gar kein Sendeplatz. 18 Folgen liefen in diesem Jahr bisher, die aber nicht ausschließlich montags gesendet wurden, sondern in Einzelfällen auch dienstags oder donnerstags.

"'Extra' ist eine der stärksten und erfolgreichsten Magazinmarken im deutschen Fernsehen", heißt es RTL auf Anfrage von DWDL.de, auch deshalb würden neben der regulären Sendung große 'Extra-Spezial-Abende' den Weg ins Programm finden. Doch ganz augenscheinlich muss und wird sich etwas verändern beim RTL-Klassiker, allein schon in der Präsentation. Nazan Eckes, die die Sendung seit 14 Jahren moderiert, zuerst vertretungsweise, dann seit 2019 als Hauptmoderatorin, wird aufhören.