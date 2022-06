am 03.06.2022 - 14:07 Uhr

© ZDF/Torsten Silz Wolfgang Bergmann

Borzunova gilt in Russland inzwischen als "International Agent", das heißt: Sie muss diesen Status bei allen Publikationen angeben und sämtliche Einnahmen an die russischen Behörden melden. Trotzdem macht sie weiter und produziert von "Fake News" nun auch eine englischsprachige Ausgabe, unter anderem für Arte. Was passiert, wenn der Kreml davon erfährt? "Sei's drum, ich arbeite einfach weiter", sagt die russische Journalistin.