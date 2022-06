Knapp elf Jahre ist es her, dass Wladimir Klitschko im Boxring David Haye bezwang und damit an einem späten Samstagabend über 15 Millionen Menschen vor die Bildschirme und zum damals übertragenden Sender RTL lockte. Kämpfe der Klitschko-Brüder waren – wie zuvor auch Fights von Henry Maske – Straßenfeger. Als Maske 2007 ein Comeback im Ring gab, stieg die Sehbeteiligung bei RTL auf über 17 Millionen, auf diesem Niveau lag auch sein eigentlicher Abschied aus dem Boxring, übertragen im November 1996.

© RTL Tobias Drews

Man mache sich eben lächerlich, wenn Verbände wie die traditionsreiche WBA plötzlich Super-Champions, Weltmeister und Interims-Weltmeister gleichzeitig haben, glaubt der Boxsport-Fachmann. Im Boxen gäbe es eben den Mythos, nur ein Weltmeistertitel zähle. "Das ist Unfug. Es gibt keine andere Sportart, bei der man versucht, konstruierten Titeln mit schönen Namen wie „Mediterranean-Titel“ eine Bedeutung zu geben," meint Drews. "Dabei haben wir viele Talente und auch starke Boxer, die Europameister werden könnten. Das muss man pushen. Stattdessen geht es um Titel, von dem aber niemand weiß was er bedeutet und im Ring steht ein Boxer, den kaum jemand kennt und tritt gegen einen Gegner an, der ebenfalls großteils unbekannt ist. Wo sollen da die Fans her kommen?"



Kurz vor dem KO würde Drews die Sportart Boxen aber nur sehen, wenn die Probleme rund um die Olympischen Spiele 2028 anhalten. Boxen ist eine der Sportarten, die vorerst nicht Teil des Olympiaprogramms sind. Das könnte großen Schaden anrichten. Aber – es ist noch Zeit bis 2028.



"Es gibt deutsche Boxer, die weiterhin zur erweiterten Weltspitze gehören. Felix Sturm etwa hat beim jüngsten Kampf nicht alles gezeigt, was er kann. Jürgen Brähmer könnte da noch mitmischen, aber auch Jack Culcay, Agit Kabayel oder Abass Baraou. Aber es stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit", sagt Drews, der genau deshalb die Arbeit von Promoter Ulf Steinforth sehr schätze. Steinforth ist einer der wenigen, der auf einem reichweitenstarken Sender mit Boxabenden vertreten ist. Seine Events aus der Region Magdeburg laufen im MDR - mit stabilen Quoten, wie Drews findet. "Er ist in der Lage, Boxer nachhaltig aufzubauen. Außer bei seinen Veranstaltungen habe ich zuletzt kaum eine Boxhalle ausverkauft gesehen. Es gibt einige Promoter mit guten Ideen, andere sind in ihrem Denken noch in den 90er Jahren."

Wandel auch in den USA

Der Niedergang des Boxens, er ist ein deutsches Phänomen, wenngleich die Sportart auch in den USA etwa im Wandel ist. Den Wandel beschleunigt hat in erster Linie Sportstreamer DAZN, der satte Summen in die Sportart gepumpt hat – und somit dafür sorgte, dass die jahrelange Ära von HBO-Boxing zu Ende ging. "DAZN hat hier vor einiger Zeit HBO abgelöst und damit auch das alte Pay-Per-View-Modell", erinnert sich Drews. Der Sportstreamer wollte Kunden damit anlocken, dass sie keine deutlich zweistelligen Dollar-Preise mehr für einen einzelnen Kampfabend zahlen müssen, sondern diese im monatlichen Abo-Preis enthalten sind. Das Geschäftsmodell wird derzeit aber offenbar wieder überprüft. Drews: "Jetzt führt DAZN selbst Pay-Per-View ein, was womöglich HBO zu einem Comeback verhilft."