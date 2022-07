am 25.07.2022 - 07:55 Uhr

Authentisches Erzählen und direkte Ansprache

Der Premiere im Netz und der Mediathek ging ein umfassendes User-Testing des Neustarts voraus. "Dabei kam in der Tat heraus, dass unsere Zielgruppe großen Wert auf authentisches Erzählen und direkte Ansprache legt. Dass sie es auch spannend findet zu sehen, wo Recherchen auch mal nicht weitergehen." Hermann sagt: "Es ist uns wichtig, dass unser Format diese Zielgruppe nicht nur adressiert, sondern auch aus der Zielgruppe heraus gestaltet wird." Daher würde sich das Redaktionsteam inklusive der Autorinnen und Autoren in der Altersgruppe bewegen, die auch angesprochen werden soll.

© Labo M/Julia Jaroschewski Produktionsarbeiten zur ersten "Vollbild"-Folge.

Sonja Peteranderl und Julia Jaroschewski etwa sind die Autorinnen des ersten "Vollbild"-Films, der sich mit dem Thema Dating-Apps befassen soll. Es sei ein schweres und relevantes Thema, sagt Hermann. "Es geht um sexualisierte Übergriffe bei Treffen, die über Dating-Apps wie Tinder, Bumble und Co. verabredet wurden. Wir haben in unseren Recherchen festgestellt, dass den Frauenberatungsstellen vermehrt solche Fälle gemeldet, aber kaum Daten zu diesen Übergriffen erhoben werden." Die Episode, wie auch alle weiteren geplanten Filme, haben mit 20 bis 30 Minuten eine überschaubare Länge. "Die User-Testings haben unsere Annahme bestätigt, dass das noch eine ideale Länge für unsere Zielgruppe ist, die eigentlich wenig Zeit hat – zwischen einem fordernden Job, Freizeitaktivitäten und vielleicht auch Kindern, die ins Bett gebracht werden müssen", erklärt Reinhardt. Zunächst ist 'Vollbild' bis Jahresende geplant, Gespräche zu einer darüber hinausgehenden Verlängerung würden aber bereits laufen. Programmdirektor Clemens Bratzler und Chefredakteur Fritz Frey würden "Vollbild" sehr unterstützen, freut sich Reinhardt.



Er betont, dass es den Verantwortlichen im Hause SWR zumindest anfänglich nicht so sehr um das Erzielen von Reichweite gehen werde. Man stehe nun vor der Herausforderung, "dass wir unser Publikum speziell bei YouTube von Null aufbauen müssen. Daher geht es uns anfangs vor allem um journalistische Qualität und publizistische Relevanz und noch weniger um Reichweite. Der Algorithmus und eine gezielte Vernetzung mit anderen Kanälen werden uns hoffentlich dabei helfen, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer das Format und die spannenden Recherchen von 'Volbild' für sich entdecken."

"Vollbild", ab Dienstag, 26. Juli alle zwei Wochen in der ARD-Mediathek und bei YouTube.