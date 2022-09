© UFA Show & Factual/Florian Reick Christof Schulte

"Vor allem im Show-Bereich zeigt sich ein Trend zu Familien-Entertainment", bestätigt Christof Schulte, Executive Director Entertainment bei der UFA Show & Factual. Das Unternehmen ist für das mutige RTL-Format "Viva la Diva" in diesem Jahr nominiert. Entdeckt hat RTL das Thema Drag mit Sicherheit nicht, aber ihm erfolgreich und familientauglich die Primetime-Bühne gegeben.

Emotionale Teilhabe

"Die Argumente für Live-Shows liegen im wachsenden Wettbewerb mit digitalen Formaten auf der Hand: emotionale Teilhabe an dem, was jetzt in diesem Moment irgendwo anders passiert. Nennen wir das doch einfach 'fern sehen'", sagt Nasini, der aber auch weiterhin an nischigere Sendungen glaubt. "Will man Nischenprogramme in den Markt bringen, müssen Zuschauerinnen und Zuschauer mit Hilfe einer smarten Platzierung im Netz - und das gilt inhaltlich wie technisch - nach und nach eingesammelt werden." Dabei ergebe sich der Erfolg nicht im linearen Ausstrahlungsmoment, sondern in der Addition digitaler Abrufe. "Digital ist eine wunderbare Möglichkeit, um auch mit Nischenprogramm zielgruppengerecht erfolgreich zu sein", so der Bavaria-Entertainment-Chef.





