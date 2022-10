Was den Hunger nach Dokuserien betrifft, geht es Jonas Schlatterbeck nicht viel anders als seinen Kollegen bei den großen internationalen Streamern. Die Nachfrage nach dem Genre – gerade auch aus den jüngeren Zielgruppen – ist förmlich explodiert. Am Wachstum der ARD-Mediathek im laufenden Jahr habe es den höchsten Anteil aller Genres, sagt deren Head of Content, auch wenn in absoluten Zahlen immer noch die Nutzung der fiktionalen Serien vorn liege. Mit "Reeperbahn Spezialeinheit FD65" und "Die Kryptoqueen" hat Schlatterbeck gerade zwei seiner kommenden Perlen auf dem Film Festival Cologne vorgestellt und bei der Gelegenheit gleich erläutert, dass solche High-End-Produktionen immer häufiger den Sprung auf die sogenannte "Stage" schaffen – die prominente Präsentationsfläche ganz oben auf der Startseite der Mediathek. Da, wo die mutmaßlichen Streaming-Zugpferde stehen.

Die wirklich aufwendigen Vertreter des Genres kosten zwar immer noch deutlich weniger als hochwertige Fiction, aber die Budgets sind steil nach oben geklettert, seit man im direkten Vergleich mit internationalen Dokus von Netflix oder Amazon steht. Christian Beetz, der seine Gebrüder Beetz Filmproduktion gerade an Leonine Studios verkauft hat (DWDL.de berichtete), ist nicht ohne Grund dazu übergegangen, gezielt nach international vermarktbaren Themen zu suchen. "Die Reeperbahn kennt man fast überall auf der Welt, da schwingt das gewisse Etwas mit", so der Produzent bei der Kölner Festivalpremiere. Daraus folgt ein so großes Vertriebspotenzial im Ausland, dass er mit einem deutschen Senderanteil von 40 Prozent des Gesamtbudgets auskommt, für den NDR, WDR, SWR und RBB zusammengelegt haben.

"Reeperbahn Spezialeinheit FD65" (seit 27.10.), "Die Kryptoqueen" (ab 5.11.), "Jung Wild Grenzenlos" (ab 16.11.), ARD-Mediathek.

"Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn" (ab 2.11.), RTL+.

"Die Kinder von Lügde" (ab 17.11.), ZDF-Mediathek.