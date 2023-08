Als "Bild" ins Fernsehen expandierte, wollte es der Springer-Verlag wissen: Noch bevor sich Olaf Scholz und Armin Laschet beim "TV-Triell" gegenüberstanden, befragte "Bild" die beiden Kanzlerkandidaten live in seinem Studio. Von einer großen "Kanzlernacht" war die Rede, die standesgemäß von einem "Countdown" und einer "Analyse" eingerahmt wurde. Ein Aufschlag, wie er wohl im Lehrbuch von "Deutschlands größter Medienmarke" steht, als die Springer "Bild" gerne bezeichnet.

Nun, zwei Jahre später, ist von solchen Highlights im Programm von Bild TV nichts mehr zu spüren. Wer wissen will, was der Fernsehsender zeigt, stößt auf Dokumentationen über Kreuzfahrtschiffe, Gefängnisse und Flugzeugzeugträger. Dass sich ausgerechnet am Sendergeburtstag ein Film mit dem Schwarzen Loch befasst, passt irgendwie zum Eindruck, den Bild TV inzwischen erweckt: Die anfängliche Anziehungskraft ist riesig, doch am Ende bleibt nichts übrig.

© Wolf Lux Paul Ronzheimer

Tot ist Bild TV trotzdem nicht. Neuerdings hoffen die Springer-Verantwortlichen auf die Strahlkraft von Live-Sport. Am kommenden Wochenende wird der Sender erstmals ein Spiel der Handball-Bundesliga übertragen, wenige Wochen später soll die Basketball-Bundesliga folgen. Die Chance, damit die hauseigene Marke "Sport Bild" zu stärken, hat Springer verpasst, weil die Übertragungen in erster Linie dabei helfen sollen, den neuen Sportstreamingdienst Dyn, den Springer zusammen mit dem ehemaligen DFL-Boss Christian Seifert betreibt, bekannt zu machen. Ob das wirklich die erhoffte Win-Win-Situation ergeben wird, muss sich noch zeigen.

Sollte der jüngst gestartete Sport-Talk "Halleluja" ein Gradmesser sein, dann sind die Erfolgsaussichten eher trübe: Am vergangenen Sonntag lagen die Quoten im nicht messbaren Bereich. Auch sonst ist Bild TV von einem Erfolg weit entfernt: Die monatlichen Marktanteile liegen in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen nach wie vor beständig bei 0,1 Prozent, auch wenn nach außen nach wie vor das Bild von einer Erfolgsgeschichte aufrechterhalten werden soll. Von einer "gezielten, schrittweisen Weiterentwicklung des Programms", sprach Franjo Martinovic, der als CEO von Visoon die Vermarktung von Bild TV verantwortet, jüngst gegenüber "Meedia", und ergänzte: "Damit sind wir auch ohne Livenachrichtenstrecke bei Bild TV aus Vermarktungssicht genau auf dem richtigen Weg."

In Wirklichkeit darf bezweifelt werden, dass es den Ansprüchen von "Deutschlands größter Medienmarke" genügt, sich im Fernsehen auch nach 24 Monaten noch immer auf dem Quoten-Niveau des längst vergessenen Bollywood-Senders Zee.One zu bewegen. Die Wahrheit ist: Aktuell rangiert Bild TV noch hinter Kleinstsendern wie Home & Garden TV oder Servus TV, dessen Ende in Deutschland gerade erst besiegelt wurde.

"Nius" geht den Bild-TV-Weg weiter

© Axel Springer Julian Reichelt

Ob es mit "Viertel nach Acht" weitergehen wird, steht unterdessen noch immer nicht fest. Schon Anfang Juni hatte der "Spiegel" berichtet, dass die Sendung vor dem Aus steht. Bei Springer hieß es damals, sie befinde sich "regulär" in der Sommerpause. Einen neuen Stand hat das Unternehmen auch jetzt, fast drei Monate später, nicht mitzuteilen. Es sei ja noch Sommer, heißt es lapidar. Doch dass einen Monat vor Herbstbeginn noch immer keine Aussage zur Zukunft des Talks getroffen werden kann, spricht freilich auch Bände. Ohnehin bleiben auch andere Fragen offen: Was macht eigentlich der zum Sendestart vom NDR geholte Moderator Thomas Kausch? Und wie geht es weiter mit Claus Strunz, der zwar nach wie vor Chef des "Frühstücksfernsehen"-Produzenten MAZ & More ist, aber einst Mitglied der "Bild"-Chefredaktion und für die TV-Aktivitäten verantwortlich war? Offizielle Antworten darauf gibt es auf DWDL.de-Nachfrage nicht.

In zwei Jahren steht die nächste Bundestagswahl an. Dass es dann noch einmal eine "Kanzlernacht" bei Bild TV geben wird, darf bezweifelt werden. Wahrscheinlicher ist da schon, dass dann mal wieder ein Film über das Schwarze Loch gesendet wird. Wenn überhaupt.