Den nahenden Start der neuen UEFA Champions League-Saison, es wird die dritte sein, in der Amazon Prime Video dienstags jeweils das beste Spiel aussuchen kann, hat der Streamingdienst genutzt, um weitere Inhalte zu präsentieren, die den Streamer als gute Heimat für Sportinteressierte etablieren sollen. Da wäre natürlich die "All or Nothing"-Doku zu nennen, die ab Freitag verfügbar ist, vorher aber schon für reichlich Schlagzeilen sorgte. UFA Documentary hatte die glücklose DFB-Elf bekanntlich vergangenen Herbst und Winter bei der WM in Katar begleitet. Solche Schlagzeilen sollen auch vier Neuvorstellungen bestensfalls machen, die Prime Video am Donnerstagnachmittag ebenfalls in das Rampenlicht rückte.

Ziel sei es weiterhin, "Kunden nah ans Geschehen zu bringen", weshalb Prime Video immer von vor Ort und auch mit großem (personellen) Aufwand produziere.Die Tatsache, dass Prime Video im vergangenen Jahr die Königsklassen-Rechte bis 2027 verlängert hat, darf durchaus als Bekräftigung des Engagements für den Sport gesehen werden. Wie eigentlich alle vorgestellten Projekte.