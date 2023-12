Bereits zum elften Mal werden in diesem Jahr die Auszeichnungen der Deutschen Akademie für Fernsehen verliehen, die inzwischen auf den Namen "DAfFNE" hören. Das Besondere daran ist nach wie vor: Im Unterschied zum Deutschen Fernsehpreis oder auch dem Grimme-Preis entscheidet hier keine Jury über die Auszeichnungen, sondern alle rund 800 Mitglieder der Akademie - und somit Film- und Fernsehschaffende aller Gewerke - stimmen über die Gewinnerinnen und Gewinner ab.

Verliehen werden die Preise in insgesamt 21 Kategorien. Dazu kommt ein Ehrenpreis, der in diesem Jahr an Maren Kroymann geht. Die Verleihung in der Landesvertretung Niedersachsen beim Bund in Berlin können Sie an dieser Stelle ab etwa 19 Uhr im Livestream verfolgen.

Die Nominierten im Überblick

Bildgestaltung:

Martin Langer & Tobias Koppe | Kleo | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH

Felix Novo de Oliveira | Lauchhammer – Tod in der Lausitz | ARTE, ARD | MOOVIE GmbH

Michal Grabowski | Sonderlage – Ein Hamburg-Krimi: Der Angriff | RTL | Bavaria Fiction GmbH

Casting:

Iris Baumüller & Constance Demontoy | Alice | ARD | Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH

Dorothee Weyers | Bonn – Alte Freunde, neue Feinde| ARD | Odeon Fiction GmbH

Marion Haack | Legend of Wacken | RTL+ | Florida Film

Dokumentarfilm:

Jan Tenhaven | Adam & Ida – Die lange Suche der Zwillinge | ARD | Hoferichter & Jacobs Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft mbH

Vanessa Schlesier & Ronald Rist & Antje Boehmert | Mission Kabul – Luftbrücke | rbb, ARD | DOCDAYS Productions

Florian von Stetten | Stell dir vor, es ist Krieg… | ARD | WDR, NDR

Drehbuch:

Hanno Hackfort & Richard Kropf & Bob Konrad & Elena Senft | Kleo | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH

Silke Zertz | Laufen | ZDF | Relevant Film Produktionsgesellschaft mbH

Martin Behnke & Michal Aviram | Munich Games | Sky | Amusement Park Film GmbH

Fernseh-Journalismus:

Broka Herrmann | 37 Grad: Radikal, gehasst, verzweifelt – die letzte Generation | ZDF | Broka Film, ZDF

Anja Buwert & Thilo Mischke & Kosei Takasaki | ProSieben THEMA. Afghanistan im Griff der Taliban | ProSieben | PQPP2 GmbH

Tim Evers | Unser Verein: „Eisern Union!“ | rbb| rbb-Dokumentation

Fernsehunterhaltung:

David Steinberger & Raphael Selter & Elena Münker & Simon Ostermann & Clemens Beier | Browser Ballett | ZDFneo | Steinberger Silberstein GmbH

Stefan Wieduwilt & Berit Schwarz | Meyer-Burckhardts Zeitreisen | NDR | WIEDUWILT FILM & TV PRODUCTION GmbH

Tim Mälzer & André Dietz & Marcel Amruschkewitz & Sascha Gröhl & Ulrich Klugius | Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer | VOX | Vitamedia Film

Filmschnitt:

Mechthild Barth & Lars Jordan | Para - Wir sind King Staffel 2| Warner TV Serie | W&B Television GmbH

Tina Freitag | Ramstein - Das durchstoßene Herz | ARD | FFP New Media GmbH

Benjamin Entrup & Julia Kovalenko & Moritz Poth & Robert Stuprich | Souls | Sky | Geißendörfer Pictures GmbH

Kostümbild:

Ramona Klinikowski | Kleo | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH

Natascha Curtius-Berger | Luden - Könige der Reeperbahn | Amazon Prime Video | NEUESUPER GmbH

Maskenbild:

Georg Korpás | Luden - Könige der Reeperbahn | Amazon Prime Video | NEUESUPER GmbH

Gerda van Hoof (Chefmaske) & Daphne Zwanenberg (Hair Artist) & Anne van Nyen (SFX Maske Hauptcast) & Sabine Dräger (Leitung Haare/Make-up/SFX Nebendarsteller und Komparsen) | Ramstein - Das durchstoßene Herz | ARD | FFP New Media GmbH

Musik:

Andreas Pfeiffer | A thin line | Paramount+ | Weydemann Bros. GmbH

Matthias Weber | Spreewaldkrimi: Die siebte Person | ZDF | Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH

Ina Meredi Arakelian | Tatort: Hochamt für Toni | ARD | X Filme Creative Pool GmbH

Produzent:in:

Heike Voßler & Kathrin Bullemer | Lauchhammer – Tod in der Lausitz | ARTE, ARD | MOOVIE GmbH

Maren Knieling & Lars Jessen & Anne Solá Ferrer | Legend of Wacken | RTL+ | Florida Film

Amelie von Kienlin | Munich Games | Sky | Amusement Park Film GmbH

Redaktion/Producing/Dramaturgie:

Rolf Bergmann & Franziska Schulz-Elmalih & Ulrike Gerster (Redaktion) | Berlin - Schicksalsjahre einer Stadt | rbb | solo:film GmbH

Friedemann Goez & Charlotte Groth & Rafferty Thwaites & Frank Buchs & Tobias Gerginov & Jacob Glass (Producing) | Der Schwarm | ZDF, Rai Fiction, France Télévisions, Hulu Japan, Viaplay Group, ORF, SRF | Intaglio Film GmbH, ndF International Production GmbH, ZDF Studios

Simon Becker & Gesine Krug & Anne Waltermann & Hannah Walter (Producing) & Britta Eschenbach & Laura Pelzer (Redaktion) | Zum Schwarzwälder Hirsch – eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Mälzer | VOX | Vitamedia Film

Regie:

Stephan Lacant | Kalt | ARD, WDR | kineo Filmproduktion Peter Hartwig

Florian Baxmeyer | Lost in Fuseta | ARD | FFP New Media GmbH

Laura Lackmann & Stefan A. Lukacs | Luden - Könige der Reeperbahn | Amazon Prime Video | NEUESUPER GmbH

Schauspieler – Hauptrolle:

Ben Münchow | Like a loser | ZDFneo | ITV Studios Germany GmbH

Aaron Hilmer | Luden - Könige der Reeperbahn | Amazon Prime Video | NEUESUPER GmbH

Godehard Giese | Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster | ARD | Bavaria Fiction GmbH

Schauspieler – Nebenrolle:

Henning Flüsloh | Luden - Könige der Reeperbahn | Amazon Prime Video | NEUESUPER GmbH

Oliver Reinhard | Ramstein - Das durchstoßene Herz | ARD | FFP New Media

Claude Albert Heinrich | Und dann steht einer auf und öffnet das Fenster | ARD | Bavaria Fiction GmbH

Schauspielerin – Hauptrolle:

Nina Gummich | Alice | ARD | Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH

Jella Haase | Kleo | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH

Anne Ratte-Polle | Zwei Seiten des Abgrunds | RTL+, Warner TV Serie, HBO Max | Warner Bros. ITVP GmbH

Schauspielerin – Nebenrolle:

Linde Prelog | Der Pass Staffel 3| Sky, ZDF, ORF | W&B Television GmbH, epo-film

Marta Kizyma | Polizeiruf 110: Paranoia | BR | Amalia Film GmbH

Barbara Nüsse | Tatort: Abbruchkante | WDR| Bavaria Fiction

Stunt:

Daniela Stein & Ulrik Bruchholz & Billy Buff | Babylon Berlin – Staffel 4| Sky, ARD | X Filme Creative Pool GmbH

Katja Jerabek | Luden - Könige der Reeperbahn | Amazon Prime Video | NEUESUPER GmbH

Roland Leyer & Joshua Grothe | Sam - Ein Sachse | Disney+ | Big Windows Productions ein Label der UFA Fiction Productions GmbH

Szenenbild:

Susanna Haneder | A thin line | Paramount+ | Weydemann Bros. GmbH

Isabel von Forster | Kleo | Netflix | Zeitsprung Pictures GmbH

Myrna Wolff | Luden - Könige der Reeperbahn | Amazon Prime Video | NEUESUPER GmbH

Tongestaltung:

Frank Kruse (supervising sound editor & sound designer) & Alexander Buck (supervising dialogue & ADR editor) & Matthias Lempert (Mischtonmeister) & Klaus-Peter Schmitt & Bernhard Joest & Stefan Soltau (O-Tonmeister) & Benjamin Hörbe (supervising ADR editor) | Babylon Berlin – Staffel 4| Sky, ARD | X Filme Creative Pool GmbH

Noemi Hampel (Sounddesign) & Gregor Bonse (Re-Recording Mixer) & Adriano di Lorenzo (Production Sound Mixer) & Lajos Wienkamp Marques (Supervising Dialogue Editor) & Eberhard Weckerle (dt. Mischung/Synchronfassung) | Der Schwarm | ZDF, Rai Fiction, France Télévisions, Hulu Japan, Viaplay Group, ORF, SRF | Intaglio Film GmbH, ndF International Production GmbH, ZDF Studios

Eckhard Kuchenbecker (O-Tonmeister) & Max Söllner (Sounddesign) & Alex Oberrader & Benedikt Uebe (Mischung) & Chrissi Rebay | Luden - Könige der Reeperbahn | Amazon Prime Video | NEUESUPER GmbH

VFX/Animation: