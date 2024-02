Dez 1994

Am Anfang stand ein Wettrennen. Eigentlich sollte "Unter uns" am 2. Januar 1995 auf Sendung gehen. Doch exakt an diesem Tag schickte Das Erste seine Vorabend-Daily "Verbotene Liebe" on Air. Also gab RTL Gas und sendete Folge 1 aus der Schillerallee schon am 28. November 1994. Eine Verletzung erschwerte alles: Die Erstbesetzung von Regina Albrecht musste nach drei Wochen ersetzt werden, die Schauspielerin erlitt einen Oberschenkelhalsbruch. On Air war letztlich Beate Wanke zu sehen. Ihre ersten Szenen wurden nachträglich produziert.