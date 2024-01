2000

Der Start in das neue Jahrtausend sorgt auch in Medien-Deutschland für zahlreiche Veränderungen. Mit "Big Brother" und "Popstars" gehen zwei ikonische Sendungen erstmals on air. Der Hype um "Big Brother" wird in Staffel eins immer größer und "Popstars" gilt als die Mutter aller Castingshows, die auch "DSDS" & Co. ermöglichte.



Die großen Sendergruppen entstehen



Aber auch in anderer Hinsicht war das Jahr 2000 das Jahr des Aufbruchs bzw. Neuanfangs. Damals entstanden die RTL Group und ProSiebenSat.1 in ihrer heutigen Form, letztere durch den Zusammenschluss der damals noch eigenständigen Sender Sat.1 und ProSieben, die beide unter dem Dach der Kirch-Gruppe agierten. Zur neuen Sendergruppe gehörte neben Kabel Eins auch der gerade erst gestartete Nachrichtensender N24.



Viva geht an die Börse



Der anhaltende Erfolg des Musiksenders Viva gipfelt im Börsengang der Viva Medien AG, die Konkurrenz von MTV hatte man damals weit hinter sich gelassen. Es folgten Ableger in anderen Ländern, unter anderen in Polen. Der Börsengang sollte sich jedoch als Anfang vom Ende der Selbstständigkeit des Senders herausstellen.