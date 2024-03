Jetzt wird’s spannend. Ein Deal in den USA gibt eine kleine Preview auf das, was die Branche in den kommenden Jahren prägen wird: Auf die Phase vermeintlich grenzenloser Euphorie im Streaming folgt bekanntlich längst ein neuer Pragmatismus, der Programm-Budgets fokussiert und auch auf Seiten der Streamingdienste nun Effizienz einfordert. Vor diesem Hintergrund lässt ein aktueller Programmdeal von Fox und Prime Video aufhorchen.

© Adam Rose / MGM / Amazon

"Komplementärer Wert von linearem und Streaming-Publikum"

© Fox

© Amazon/MGM

Es wird nicht der einzige Deal dieser Art bleiben. Das Blatt im Streaming hat sich ein Stück weit gewendet: Galt anfangs mit dem Fokus auf Highend-Fiction die Unterscheidung zum linearen TV-Angebot als Maß der Dinge, ist inzwischen Mainstream kein Schimpfwort mehr bei den Streamern, deren Eintritt in den Werbemarkt die Notwendigkeit mit sich bringt, massentaugliche „werbefreundliche“ Programme im Angebot zu haben. Ob nun eine Gameshow bei Prime Video oder Reality-Programme bei Netflix und auch Disney will inzwischen mit Werbung Geld verdienen im Streaming.

Wie wirtschaftlich ist völlige Exklusivität?

© Amazon

Auch der Comedyerfolg „LOL“ (Constantin Entertainment für Prime Video) dürfte mit seiner extrem prominenten Besetzung durchaus auch im Free TV funktionieren, ist aber wichtigstes Zugpferd für den Streamingdienst. Doch wie wirtschaftlich ist es, eine teure Auftragsproduktion auf Dauer exklusiv für sich zu behalten? Das fragt sich die Branche beispielsweise bei „Deutsches Haus“. Die herausragende Serie von Annette Hess aus dem Hause Gaumont für Disney+ schreit förmlich nach einer Zweitverwertung bei ARD oder ZDF. Thema, Production Value und Besetzung - hier war Disney+ in vielerlei Hinsicht nah dran an dem, was man auch vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen erwarten könnte.

"Das wird kommen"

© Disney