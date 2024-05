Manche Nachrichten klingen, als seien sie einer anderen Zeit entsprungen. Als Anfang Dezember Spekulationen über ein mögliches Comeback des Fernsehsenders DF1 die Runde machten, war das eine solche Nachricht. Wir erinnern uns: Unter dem Namen DF1 ging 1996 als Teil der Kirch-Gruppe der erste digitale Fernsehsender Deutschlands auf Sendung, der sich später mit dem damaligen Pay-TV-Sender Premiere zu Premiere World zusammenschloss. Eine wilde Fernsehära, die in der heutigen Streaming-Welt weit weg erscheint.

Dass die Marke nun, fast 25 Jahre nach ihrem Verschwinden, wiederbelebt werden sollte, sorgte dementsprechend für Erstaunen in der Branche – auch wenn der Sender von heute freilich nichts mit dem Sender von damals zu tun hat. Die Umstände sind gleichwohl bemerkenswert, denn seit dem 1. Januar sendet DF1 nicht nur dort, wo der deutsche Ableger des österreichischen Red-Bull-Kanals ServusTV bislang sein Signal verbreitete, sondern über weite Strecken auch ein sehr ähnliches Programm. Die ServusTV-Show "Quizjagd" findet auf diese Weise weiterhin ebenso ihren Platz im deutschen Fernsehen wie das Kultur-Format "LiteraTour" oder die Doku-Reihe "Bergwelten".

Doch nicht nur ServusTV fungiert als Partner, sondern auch der Sport-Streamingdienst DAZN, der sogar gleich die Vermarktung des neuen Senders übernimmt und im Gegenzug ein Free-TV-Schaufenster für sein Angebot erhält. Tatsächlich umfasst das Programm von DF1 bemerkenswert viele Sport-Übertragungen, etwa die DEL, diverse Tennis-Turniere oder – in Zusammenarbeit mit dem Red Bull Media House und ServusTV – Motorsport-Ereignisse wie etwa die MotoGP oder die Formel E, die noch bis zum vergangenen Jahr bei ProSieben beheimatet war.

David Müller

Ihm, dem Geschäftsführer, ist bewusst, dass sich klassisches Free-TV "in einem fundamentalen Wandel" befindet, wie er einräumt. Entsprechend ungewöhnlich mutet es an, dass sich ein Einzelkämpfer in den harten Wettbewerb begibt - erst recht in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Müller gibt sich realistisch. "Wir sind in einem herausfordernden Umfeld gestartet, das durch eine Vielzahl von Faktoren geprägt ist", sagt er, "darunter die Fragmentierung der Medienlandschaft, die Verschiebung der Zuschauerpräferenzen hin zu Streamingdiensten und mit Sicherheit auch immer noch die Auswirkungen der globalen Pandemie."

Und doch schwingt Optimismus mit, den Sender dauerhaft etablieren zu können. "Wir sehen ein Schlüsselelement für den wirtschaftlichen Betrieb unseres Senders im Aufbau von Kooperationen und strategischen Partnerschaften mit Plattformen und Content-Partnern." Auf diese Weise sei es möglich, das Angebot zu erweitern, neue Zielgruppen zu erreichen und Synergien zu nutzen. "Diese Partnerschaften", sagt Müller, "sind für uns mit Sicherheit ein essenzielles Element für langfristiges Wachstum und unseren Erfolg auf dem Markt."

Sendestart nach nur sechs Wochen

Besonders viel Zeit zur Planung hatte Müllers Truppe nicht: Gerade einmal rund sechs Wochen betrug die Vorlaufzeit für das Comeback von DF1 – und als die Pläne im November Fahrt aufnahmen, waren die großen Werbebudgets der Agenturen für 2024 freilich schon vergeben.

Wieso also lassen sich die Verantwortlichen von DF1 dennoch auf dieses Experiment ein? "In unserem konkreten Fall konnten wir durch die Übernahme einer Vielzahl der ehemaligen Programmplätze von Servus TV Deutschland die Eintrittshürde in den Markt recht einfach nehmen", sagt David Müller zu DWDL.de. Zusätzlich habe man versucht, über weitere Erlösquellen mittelfristig einen wirtschaftlichen Betrieb sicherzustellen. Das erste Zwischenfazit fällt, viereinhalb Monate nach dem Sendestart, dann auch recht positiv aus. "Grundsätzlich liegen wir in unserem Businessplan und haben das Projekt DF1 langfristig angelegt."

Gleichzeitig sehe man trotz aller Herausforderungen "große Chancen für Innovation und Wachstum", so Müller auch mit Blick auf den sich erholenden TV-Werbemarkt. "Unternehmen erkennen weiterhin den Wert von Fernsehwerbung als effektives Mittel, um ihre Zielgruppen zu erreichen – hierfür möchten wir innovative Werbelösungen anbieten."

"Marktanteile sind natürlich wichtig, aber auch nicht alles."

David Müller, Geschäftsführer von DF1

Doch kann ein kleiner Nischensender wie DF1 auf dem noch immer umkämpften Free-TV-Markt wirklich dauerhaft überleben, wo inzwischen selbst weitaus größere Marken wie Nickelodeon oder den Vorgänger-Sender ServusTV die Segel streichen? David Müller ist davon überzeugt. "Wir gehen mit unseren Mitteln verantwortungsbewusst um und setzen diese gezielt und sehr überlegt ein." Das bedeutet aber auch, dass eine "marktüberschwemmende Out-of-Home-Kampagne", wie er es nennt, die den vermutlich noch überschaubaren Bekanntheitsgrad des jungen Senders massiv steigern könnte, erst mal nicht kommen wird. "DF1 soll", so Müllers erklärtes Ziel, "nachhaltig als Premium-HD-Sender im deutschen Free-TV-Markt wahrgenommen werden. Hierfür müssen wir die Zuschauer von der Qualität unseres Angebots überzeugen – nur so können wir sie an DF1 binden und unsere Marktanteile kontinuierlich steigern."

Zuletzt bewegten sich diese noch im überschaubaren Bereich – mit nur 0,1 Prozent lag DF1, einzelner Ausschläge zum Trotz, noch hinter dem früheren Quoten-Niveau von ServusTV. Darauf angesprochen, gibt sich David Müller gelassen. "Marktanteile sind natürlich wichtig, aber auch nicht alles", sagt er. "Wir möchten uns solide am Markt etablieren und gemeinsam mit unseren Partnern wachsen. Unser Ziel ist es, DF1 zu einem relevanten Akteur im deutschen Free-TV-Markt zu machen: Sowohl für die Zuschauer als auch für den Werbemarkt." Müller weiter: "Wir sind uns bewusst, dass dies ein ambitioniertes Unterfangen ist und von verschiedenen Faktoren abhängt - darunter die Qualität unseres Programms, aber auch die Effektivität unserer Marketing- und Vertriebsstrategien. " Auch aus diesem Grund habe man die Vermarktung schließlich in die Hände von DAZN Media gelegt.

Doch auch wenn sich andere um das Füllen der Werbeplätze bemühen, mangelt es dem neuen Sender nicht an Aufgaben, wie etwa die noch immer sehr puristische Website zeigt. Dort soll jedoch noch im ersten Halbjahr ein erstes VoD-Angebot starten, perspektivisch ist auch der Launch einer Sender-App geplant. Doch Priorität besitzt jedoch das lineare Free-TV, sagt Müller. "Natürlich sehen wir den aktuellen Trend, dass sich viele Player aus dem Markt zurückziehen oder zumindest verhalten agieren. Das schon oft totgesagte Free-TV hat in unseren Augen aber auch in den kommenden Jahren seine Daseinsberechtigung."