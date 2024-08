"Überraschend. Wild. Legendär. Urkomisch. Unvergesslich." Diese fünf Worte findet RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner für das, was von diesem Freitag an 17 Tage lang in Folge schon um 20:15 Uhr bei seinem Sender über die Bildschirme flimmert. Das Dschungelcamp öffnet wieder seine Pforten und das ausnahmsweise mal nicht, wenn es in Deutschland eisig kalt ist. Im Rahmen der Best-Brands-Strategie von RTL und anlässlich des 20. Geburtstags von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" läuft diesen August nun eine Sommerstaffel mit Camp-Allstars, die auf den Namen "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" hört.

Mit dabei sind unter anderem Giulia Siegel (Staffel 4), Sarah Knappik (Staffel 5), Georgina Fleur (Staffel 7), Thorsten Legat (Staffel 10 und Side-Kick-Auftritte später), Hanka Rackwitz (Staffel 11), Eric Stehfest (Staffel 16) oder Gigi Birofio (Staffel 17). "Die Resonanz der Ex-Camperinnen und -Camper war schlichtweg überwältigend und wir hätten das Camp wahrscheinlich 2 bis 3 Mal füllen können. In meinen Augen ein gutes Zeichen, dass so viele Stars Lust hatten, sich ein zweites Mal den Dschungel-Strapazen zu stellen", sagt Küttner zu DWDL.de.





© RTL Markus Küttner

Somit ist aber auch Raum für Überraschungen gegeben. Sonja Zietlow, die erneut gemeinsam mit Jan Köppen moderiert, sagte in dieser Woche gegenüber RTL.de: "Wenn man zum Beispiel mal eine Prüfung nicht gewinnen sollte, dann muss man halt nach Hause gehen. Also, das kann durchaus auch mal sein. Es hat einfach Konsequenzen, was hier innerhalb des Teams passiert." Ebenfalls neu: Wer ein RTL+-Abo hat, kann die neueste Episode immer schon 24 Stunden vor der linearen Ausstrahlung sehen. Für RTL+-Publikum begann die Sommerstaffel also schon am Donnerstag, während es linear erst an diesem Freitag losgeht.

Postproduktion in Köln

Und auch finanziell hat es sich ausgezahlt, die Folgen vorab zu produzieren, sagt Küttner. Das liegt unter anderem daran, dass die Postproduktion nicht vor Ort in Südafrika stattfinden musste, sondern nach Köln verlagert wurde. So habe man mit deutlich weniger Menschen "um den halben Globus reisen" müssen. "Aber ein Schnäppchen ist der Dschungel dadurch leider noch lange nicht", fügt der Fernsehmacher lachend hinzu.

"Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden": Ab sofort bei RTL+, ab Freitag täglich um 20:15 Uhr bei RTL.