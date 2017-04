Zahlen statt Serien bei US-Upfronts, YouTube gibt nach

Massive Reichweitenverluste und der drohende Autorenstreik in Hollywood machen den amerikanischen TV-Vermarktern einen Strich durch die Rechnung. Außerdem: Google korrigiert sein YouTube-Vermarktungsmodell. Bullwinkel geht zu Snap.



© DWDL



© YouTube



© Snapchat



© Havas Media



© SevenOne AdFactory

Keine vier Wochen mehr bis zu den, der. Mitte Mai präsentieren die Networks in New York den Werbekunden und Media-Agenturen, was sie für die TV-Saison 2017/18 planen. Doch dieses Jahr dürfte alles ein bisschen anders laufen als gewohnt. Schuld ist die unbequeme Kombination ausund. Beides macht das Business momentan noch unberechenbarer als sonst. "Die Zeiten sind vorbei, als man sich noch hinter großen Events verstecken konnte, um nach und nach absackende Programm-Line-ups zu verkünden", so Sam Armando, Investment Director der Publicis-Agentur Mediavest Spark, im "Hollywood Reporter". Im Vergleich zum Vorjahr haben die US-Broadcast-Networks durchschnittlich. CBS stürzte gar um 21 Prozent ab, The CW um 12 und ABC um 11 Prozent. Fox verzeichnet zwar ein Plus von 5 Prozent – ohne die einmaligen Sport-Events Super Bowl und World Series würde sich freilich ein Minus von 18 Prozent ergeben.Das nächste Problem steht vor der Tür: Anfang Mai entscheidet die mächtige Gewerkschaft der US-Drehbuchautoren, die(WGA), über einen. Die Verhandlungen mit Studios und Networks über bessere Konditionen für Autoren verlaufen stockend. Käme es zum Arbeitskampf, könnten die Vermarkter ihren Kunden zwar schöne neue Serien ankündigen – ob diese jedoch überhaupt produziert würden, wäre höchst unsicher. Die WGA hat Anfang April bereits sämtliche Programmeinkäufer angeschrieben und. Beim letzten großen Autorenstreik 2007/08 war die Zahl der Primetime-Serien um 25 Prozent eingebrochen. Erwartet wird in der US-Mediabranche nun, dass sich die Networks bei den Upfronts aufkonzentrieren. CBS hat unlängst zusammen mit Nielsen neue "Total Content"-Ratings eingeführt, die crossmediale Reichweiten über verschiedene Plattformen wiedergeben sollen. Fox wiederum dürfte seine neue Kooperation mit Viacom und Turner vorstellen, die zusätzliche Zuschauerdaten außerhalb des Nielsen-Systems ermitteln soll.Der DWDL.de berichtete ) zeigt Folgen: Google gibt nun erstmals an entscheidender Stelle nach und korrigiert sein Vermarktungsmodell. Um das Problem von Werbung neben Hass- und Terrorvideos anzugehen, müssen. Überschreitet ein Publisher diese Schwelle, wird er auf Brand-Safety überprüft. "Wenn alles gut aussieht, darf er am YouTube-Partnerprogramm (YPP) teilnehmen und vor seinen Clips kann Werbung ausgespielt werden", schreibt der Digitalkonzern in seinem Blog. Bislang konnte sich jeder YouTube-Kanal unabhängig von der Zahl seiner Abrufe vermarkten lassen. Gewisse Umsatzeinbußen sind für Google somit vorprogrammiert. Das ist freilich immer noch besser als langfristig die Werbegelder der größten globalen Kunden zu verlieren.wird ab Maides US-Unternehmens, das neben der Messaging-App Snapchat auch die Videobrille Spectacles anbietet. In dieser Funktion verantwortet sie die. Ende März war bekannt geworden, dass Bullwinkel ihren bisherigen Arbeitgeber Facebook verlässt ( DWDL.de berichtete ). Bei Snapchat besteht das Vermarktungsangebot vor allem aus Video-Ads sowie gesponserten Geofiltern und Linsen. Mit dem Antritt von Bullwinkel eröffnet Snap seine erste offizielle Niederlassung in Deutschland. Die Zentrale fürs internationale Geschäft ist seit Jahresbeginn in London.Die Apple-Tochterhat eine neuekonnte sich im Pitch gegenunddurchsetzen und kümmert sich nun um Mediaplanung und -einkauf der Kopfhörer-Marke. Bisheriger Etatinhaber war die GroupM-Tochter, die Beats by Dre weiterhin in Asien betreut. Bei Havas kümmert sich Nick Wright, Head of Creative Media, um den Neukunden. Im März hatte die Havas Group ihre Media- und Kreativ-Abteilungen unter einem Dach fusioniert.Der ProSiebenSat.1-Vermarkterhat eine neueumgesetzt. Ein sogenannter "" soll die Vorzüge dererläutern. Den Job übernimmt kein Geringerer als. Möglich macht's eine Lizenz, mit der Vodafone eine Szene aus der US-Sitcom innerhalb des Splits nutzen darf. Diese dient als Einstieg, bevor die Synchronstimme von Sheldon, Geritt Schmidt-Foß, das Produkt erklärt. Das Konzept besteht aus. Kreation, Media und Produktion stammen von der SevenOne AdFactory. "Mit dieser Idee ist es uns gelungen, ein erklärungsbedürftiges Produkt spannend und unterhaltsam für den Zuschauer aufzumachen", so Tom Schwarz, Geschäftsführer Kreation des Vermarkters.