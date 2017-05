Twitter setzt auf Live-Videos wie "Bloomberg Ticktock"

Zum Auftakt der NewFronts in New York lässt Twitter mit seinen Live-Video-Plänen aufhorchen: 16 Partner wie Bloomberg oder BuzzFeed sollen ab Herbst rund um die Uhr streamen. Außerdem: Mediaplus verliert seinen Einkaufschef an Blackwood Seven.



© IAB



© Blackwood Seven



© SevenOne AdFactory



© Meetrics Meetrics: Noch nie kamen im deutschen Online-Werbemarkt so wenige der ausgelieferten Ad-Impressions tatsächlich beim Nutzer an. Mit einem Rückgang der Viewability um 3 Prozentpunkte auf nur noch 55 Prozent im ersten Quartal 2017 erreiche die Sichtbarkeitsrate von Display-Werbung in Deutschland einen historischen Tiefstand, berichtet der Berliner Dienstleister für Ad-Verification. Im direkten Vergleich der drei größten europäischen Märkte liegt Deutschland demnach nach einem kurzen Zwischenhoch wieder hinter Frankreich (60 Prozent), allerdings vor dem ewigen Schlusslicht Großbritannien (47 Prozent). Die beste Sichtbarkeitsrate kann Österreich verbuchen: Dort sind 67 Prozent der ausgelieferten Display-Werbung sichtbar. " Dass Deutschland die bisherigen Werte an sichtbar gewordenen Werbemitteln nicht halten konnte, führen wir auf den stetig steigenden Konsum von digitalen Inhalten über Handys und Tablets zurück", so Meetrics-Chef Philipp von Hilgers. "Aufgrund dieser Entwicklung muss schnellstmöglich der Weg für eine Viewability-Messung auf mobilen Endgeräten geebnet werden." : Noch nie kamen im deutschen Online-Werbemarkt so wenige der ausgelieferten Ad-Impressions tatsächlich beim Nutzer an. Mit einemim ersten Quartal 2017 erreiche die Sichtbarkeitsrate von Display-Werbung in Deutschland einen, berichtet der Berliner Dienstleister für Ad-Verification. Im direkten Vergleich der drei größten europäischen Märkte liegt Deutschland demnach nach einem kurzen Zwischenhoch wieder hinter Frankreich (60 Prozent), allerdings vor dem ewigen Schlusslicht Großbritannien (47 Prozent). Die: Dort sind 67 Prozent der ausgelieferten Display-Werbung sichtbar. "

In New York haben die jährlichenbegonnen. Zwei Wochen, bevor die linearen TV-Sender Werbekunden und Media-Agenturen zu den Upfronts einladen, sind diean der Reihe: 37 von ihnen – von A wie AwesomenessTV bis Y wie YouTube – präsentieren. Für den US-Markt werden dieses Jahr 13,2 Milliarden Dollar an Ausgaben für Online-Videowerbung erwartet. Zum ersten Mal nimmtan den NewFronts teil – und dominierte gleich den Auftakt mit seinen: Mit 16 neuen Partnern soll ab Herbst Video-Content rund um die Uhr angeboten werden. Twitter-CEO Jack Dorsey und Bloomberg-Gründer Michael Bloomberg kündigten einan, das voraussichtlich "" heißen soll und exklusiv über Twitter verbreitet wird. Dafür produziert Bloomberg Media eigene Nachrichteninhalte aus aller Welt und kuratiert zusätzlich passende Videos von Twitter-Nutzern.an der News-Front sind u.a., das einezur Einordnung der wichtigsten aktuellen Tweets produzieren wird, sowiemit einer wöchentlichen Live-Show, in der Technologieprodukte getestet werden. Im Entertainment-Segment liefert, der größte Konzertveranstalter der Welt,, undüberträgt live von den. Im Sport kommen etliche Übertragungen und Begleitsendungen zu denhinzu. Im ersten Quartal 2017 hat Twitter nach eigenen Angaben 800 Stunden Live-Video-Content verbreitet – eine deutliche Steigerung im Vergleich zu 500 Stunden im vierten Quartal 2016.kündigte bei seiner NewFronts-Präsentation an, seine Inhalte künftig auch über diezugänglich zu machen. Einige der in der Teenager-Zielgruppe beliebtesten Serien des Video-Networks gehen in die nächste Staffel, etwa "Freakish" auf Hulu, "Foursome" auf YouTube Red oder "Guidance" und "t@gged" auf Verizon go90. Für den auf junge Millennial-Mütter spezialisierten Channel "" stellte Awesomeness die, basierend auf dem Bestseller-Roman "Confess", in Aussicht. Google will sich bei seiner kombinierten Google- und YouTube-Präsentation in den nächsten Tagen vor allem auf daskonzentrieren, das jeweils die meistgesehenen 5 Prozent aller Channels in verschiedenen inhaltlichen Segmenten bündelt. Dieverzichtet dieses Jahr auf ein physisches Event in New York und wendet sich stattdessen am 9. Mai via Livestream an Kunden und Agenturen.Die Media-Agenturhat einenabgeworben:, seit 2012 Einkaufschef bei der Media-Agentur der Serviceplan-Gruppe, grüßt ab sofort alsvon Blackwood Seven und verantwortet in dieser Position die Bereiche Mediaplanung und -strategie. Die noch junge Agentur positioniert sich über eineund hat damit bereits Blue-Chip-Kunden wie Vodafone oder Volkswagen für sich gewonnen. Einige Kunden fragten "verstärkt nach", so CEO Andreas Schwabe gegenüber "W&V" zur Einordnung der Personalie Becker. Hierfür werde er nun Lösungen entwickeln und Kunden eine Alternative zu bestehenden Angeboten liefern. Vor seiner Zeit bei Mediaplus war Becker Head of Planning & Implementation bei Vizeum, Director Sales Strategy bei SevenOne Media und TV-Direktor bei Mindshare. Bei Mediaplus übernehmen, Leiterin der TV-Unit, und, General Manager Buying, Beckers Aufgaben.Die, Spezialvermarkter von ProSiebenSat.1, hat für den Kundeneinen "" in Szene gesetzt. Im Rahmen dieserist eine Kandidatin von "" gemeinsam mit dem Opel-Modell Adam in sechs verschiedenen virtuellen Welten zu sehen, die die unterschiedlichen Ausführungen des Autos repräsentieren sollen. Das 360-Grad-Video ergänzt das Gesamtkonzept aus Sponsoring, TV-Spots, Online Special Ads, Placements und einem redaktionellen Gewinnspiel, mit dem Opel inzwischen das sechste Jahr in Folge rund um die ProSieben-Show präsent ist. Zu sehen ist das Video auf der. Die sechs verschiedenen Welten werden in der Produktion von sechs aufstrebenden Influencern wie Mady Mattheus oder Nives Arrigoni verkörpert. "Opel und 'Germany's next Topmodel' sind zu einem echten Winner-Team geworden", so Eun-Kyung Park, Geschäftsführerin Sales der SevenOne AdFactory. "Bei dieser spannenden Konzeptidee kommt das Beste aus zwei Welten zusammen: Opels ausgewiesene Kompetenz in modernen Digitalstrategien und unsere Expertise in Innovationsthemen wie beispielsweise Virtual Reality und deren Transfer in eine moderne Markenkommunikation."