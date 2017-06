Media-Gold für clevere Schüssel, Fox nutzt YouTube-Ads

© Cannes Lions/Richard Bord

27.06.2017



Aus 2.949 Einreichungen hat die Jury für diein Cannes 95 Preisträger ausgezeichnet – mit. Voraussetzung in der Media-Kategorie: Kreative Ideen müssen durch eineverstärkt worden sein. Derging an die Agenturfür die Kampagne "" des US-Online-Händlers. Das Motiv des Sparens wurde hier wörtlich genommen: Die Walmart-Tochter warb mit einer Schüssel (englisch "bowl") und landete dank cleverer Keywords und Tags bei den Suchtreffern für "Super Bowl Commercial" ganz vorn – ohne Super-Bowl-Spotpreise zu bezahlen. Für den Radiospot wurden die Sprecher eingespart, nur die Google-Translate-Stimme kam zum Einsatz. Als "" zeichnete die Juryaus. Auf dem zweiten Platz landete, auf dem dritten

YouTube stellte die 2016 eingeführten "Bumper Ads" in den Mittelpunkt seines Auftritts bei den Cannes Lions. Dabei handelt es sich um sechs Sekunden lange Werbespots, die den Sehgewohnheiten der Nutzer entgegenkommen sollen. Auf einer gemeinsamen Veranstaltung an der Croisette gab die Fox Networks Group bekannt, dass sie die Bumper Ads ab Oktober in allen ihren digitalen On-Demand-Angeboten nutzen wird – die erste Übernahme der Werbeform durch ein TV-Unternehmen. "Wir bei Fox fühlen uns verpflichtet, das Erlebnis Werbung neu zu denken, um Marken bei der Optimierung ihrer Investitionen in unser gesamtes Portfolio zu unterstützen", sagte Joe Marchese, President of Advertising Revenue. "Die 6-Sekunden-Ads werden die Fähigkeit unserer Advanced-Advertising-Produkte verbessern, das Markenengagement anzutreiben und den Respekt für die Aufmerksamkeit der Kunden gleichzeitig vorrangig in den Mittelpunkt zu stellen." Das Format soll vor allem für Pre-Rolls eingesetzt werden. Laut YouTube-eigener Forschung steigerten neun von zehn Bumper Ads im Jahr 2016 die Anzeigenerinnerung, und zwar um durchschnittlich 38 Prozent.

Am Comcast Beach machte die junge Konzerntochter FreeWheel, spezialisiert auf Monetarisierung von Premium-Video-Inventar, einen ziemlich großen Aufschlag. Kunden wie AOL, Condé Nast, Discovery, Fox, NBCUniversal, Sky, Turner oder Viacom unterstützt FreeWheel mit Technologie und Beratung dabei, ihre Digital-Videos besser zu vermarkten. So eine Art SAP für Digital Video wolle man werden, sagte Marco Dohmen, Commercial Director für den deutschsprachigen Raum. "Noch ist in Deutschland nicht viel hochwertiges Video-Inventar programmatisch verfügbar, aber das wollen wir ändern." Jedes Quartal erstellt FreeWheel seinen "Video Monetization Report". In Europa stieg demnach die Zahl der Video-Adviews im ersten Quartal um 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Rund 27 Prozent aller Adviews wurden dabei via OTT oder Set-Top-Box auf dem Fernseher generiert – ein doppelt so hoher Anteil wie noch vor einem Jahr. Dafür sank der Anteil der Desktop-Computer von 49 auf 31 Prozent.



© BBC © BBC Jim Egan, CEO von BBC Global News, an die Côte d'Azur gekommen. Vor zwei Jahren hatte er anlässlich der Cannes Lions eine eigene Branded-Content-Unit gestartet. Die laufe prima, erzählt Egan. In der Zwischenzeit habe man das Team auf 35 Mitarbeiter verdoppelt, die rund 40 Prozent des gesamten Werbeumsatzes erwirtschafteten. "Die meisten Branded-Kampagnen starten online in unseren Sport-, Kultur-, Travel- oder Tech-Umfeldern, haben dann aber in aller Regel auch eine TV-Komponente", so Egan. BBC Global News betreibt als kommerzielle Auslandstochter der BBC den Nachrichtensender BBC World News und die News-Plattform BBC.com. Letztere feiert im September ihren 20. Geburtstag. Vom Brexit – der Europa voriges Jahr genau während der Cannes Lions schockte – erwartet Egan in nächster Zeit zwar inhaltliche Folgen ("Wir müssen immer wieder erklären, wie Großbritannien sich in solch ein Chaos manövriert hat"), jedoch kaum Auswirkungen aufs Werbegeschäft. Auch weil BBC Global News bei seinen Kunden ohnehin in Euro und nicht in Pfund abrechnet.



© Adobe © Adobe Adobe präsentierte sich in Cannes einmal mehr als umfassender Dienstleister für die Werbewirtschaft. Neben anderen Produktneuheiten wurde die Adobe Advertising Cloud TV für den US-Markt eingeführt. Sie ermöglicht automatisiertes Planen und Einkaufen von TV-Werbung in sämtlichen Erscheinungsformen – inklusive lineares Live-TV, Addressable TV, Connected TV, Video on Demand (VoD) und Over-the-Top (OTT). 95 Prozent aller US-Haushalte sind damit laut Adobe erreichbar. Werbekunden und Agenturen erhalten Zugriff auf das Inventar von NBCUniversal, A&E Networks, Discovery Communications, Univision und weiteren Sendern. Durch die Integration der Adobe Analytics Cloud lassen sich eigene Zielgruppen-Daten nutzen, um lineare TV-Werbung gezielter auszuspielen. Zu entsprechenden Plänen für Europa hat Adobe sich noch nicht geäußert.



Daheim in Deutschland setzt dieeine neue Strategie zur Schaffung passender Werbeumfelder um. Die auf crossmediales Storytelling und integrierte Kampagnen spezialisierte ProSiebenSat.1-Tochter stellt, die sie nicht nur vermarktet, sondern auch redaktionell gestaltet. Den Anfang machen Schlappohr.de und Advopedia.de . Das zu Jahresbeginn gelaunchtekommt bislang auf 450.000 Unique User pro Monat. Advopedia entsteht in Zusammenarbeit mitund soll. Die Plattform zählt 210.000 Unique User. Neben den Web-Inhalten sorgt die SevenOne AdFactory auch für die. Weitere Special-Interest-Portale sind in Arbeit. "Damit machen wir dem Werbemarkt ein einzigartiges neues Angebot, das neben Reichweite auch Umfeldqualität garantiert", so Eun-Kyung Park, Geschäftsführerin Sales der SevenOne AdFactory.