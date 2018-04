Neues Youtube-Werbeformat, Mindshare-CEO geht

© Youtube

Youtube launcht ein neues Werbeformat, um die Reichweiten von Kampagnen zu erhöhen. Außerdem im Media-Update: Mindshare-CEO Stefan Uhl ist nach nicht einmal einem Jahr schon wieder weg, Aldi Nord und Aldi Süd werben gemeinsam im TV und Netflix will Außenwerber kaufen.



10.04.2018 - 11:25 Uhr von Timo Niemeier 10.04.2018 - 11:25 Uhr



© Rego Korosi (CC BY-SA 2.0) © Rego Korosi (CC BY-SA 2.0) Reichweiten der Kampagnen der Werbekunden zu erhöhen, hat die Google-Tochter Youtube jetzt ein neues Werbeformat angekündigt. Das heißt True View for Reach - damit kombiniert Youtube die Vorteile von zwei bestehenden Formaten. Bei den bisherigen True-View-Anzeigen müssen die Spots mindestens 30 Sekunden lang sein, können aber nach fünf Sekunden übersprungen werden. Bumper Ads waren lediglich sechs Sekunden lang und können nicht übersprungen werden. Die Spots bei True View for Reach sollen zwischen sechs und 30 Sekunden lang sein, wobei Youtube eine durchschnittliche Länge von 20 Sekunden empfiehlt. Diese können von den Nutzern ebenfalls übersprungen werden, abgerechnet wird auf TKP-Basis. Google schreibt in seinem Blog, dass das neue Werbeformat im Test überzeugt hätte: Neun von zehn Kampagnen hätten damit höhere Werbeerinnerungen erzielt. Im Schnitt stieg diese um 20 Prozent.







© Aldi © Aldi werben mal wieder in einem gemeinsamen TV-Spot für ihr Sortiment. Früher war das eine echte Seltenheit, seit 2016 verstärken die beiden Unternehmen diese Strategie. In einem neuen, 45 Sekunden langen Spot, klappern die Discounter eine Reihe von Themen ab: Es geht um das Obst- und Gemüsesortiment, die Waschmittel-Eigenmarke Tandil, das Bio-Sortiment und den Gewinn des Fairtrade-Awards. Der Spot läuft seit dem 8. April auf allen großen TV-Sendern und feierte seine Premiere zeitgleich bei RTL, Vox, Sat.1 und ProSieben. Die Kreativagentur hinter dem Spot ist The Backroom McCann, für die Media-Agenden zuständig ist Territory Media.



© Netflix © Netflix Werbetafeln zupflastern. Es wäre also ziemlich praktisch, gleich ein ganzes Out-of-Home-Unternehmen zu besitzen - das plant nun offenbar Netflix. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, bietet das Unternehmen mehr als 300 Millionen Dollar für das Außenwerbe-Unternehmen Regency Outdoor Advertising. Das Unternehmen besitzt vor allem in Los Angeles zahlreiche Werbetafeln, etwa am Sunset Boulevard oder am Flughafen und an den großen Schnellstraßen. Reuters beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen, beide Unternehmen äußerten sich bislang nicht zu dem Bericht. Netflix mietet bereits heute zahlreiche Regency-Werbetafeln und wirbt darauf für seine Serien.

Personalien



© Mindshare © Mindshare hat das Unternehmen nach weniger als einem Jahr schon wieder verlassen, das hat die Mediaagentur nun bestätigt. Warum Uhl nach einer so kurzen Zeit schon wieder geht, ist derzeit noch unklar. Er wurde erst im Juli 2017 zum CEO ernannt. Die GroupM-Tochter teilt mit, dass die Entscheidung auf globaler Ebene gefällt worden sei, involviert waren demnach Network-Chef Nick Emery, Finanzboss Dawn Dickie und Jürgen Blomenkampf, Chef der deutschen GroupM. Uhls Posten wird nicht neu besetzt, seine Aufgaben übernimmt die bestehende Geschäftsführung unter der Leitung von DACH-Chefin Katja Anette Brandt. Uhl arbeitete zwischen 2013 und 2017 als CEO für Starcom Mediavest und kehrte dann zu Mindshare zurück, wo er 1993 seine Karriere begonnen hatte.



© PHD Germany © PHD Germany PHD Germany holt Jan Kröger in die Geschäftsführung, die Spitze der Mediaagentur besteht damit ab sofort aus einem Quartett. Gemeinsam mit CEO Holger Thalheimer, COO Sabine Knöpfel-Ruth und Managing Director Tobias Schichtel wird Kröger das Unternehmen in Zukunft leiten. Kröger wird Managing Director. "Jan hat in den vergangenen 15 Monaten gezeigt, wie wertvoll seine Erfahrungen sowohl in der Kundenberatung als auch in strukturellen Bereichen für unsere Agentur sind", sagt Holger Thalheimer. Kröger kam erst Anfang 2017 von der GroupM zu PHD.



© Carat Deutschland © Carat Deutschland wird Chief Commercial Officer (CCO) bei Carat Deutschland. Osterndorff wird seine neue Position bei der Mediaagentur aus dem Dentsu Aegis Network zum 1. Mai antreten. Als CCO wird er für alle Commercial-Aktivitäten im Kundengeschäft verantwortlich zeichnen. "Bereits im letzten Jahr haben wir daran gearbeitet, unsere Beratungskompetenz und Teamaufstellung noch stärker an den individuellen Herausforderungen unserer Kunden auszurichten, um flexible und lösungsorientierte Beratungs- und Servicedienstleistungen je nach Themenstellung anbieten zu können. Mit Björn Osterndorff als CCO gewinnen wir einen Marketingexperten mit großem Erfahrungsschatz auf Unternehmensseite, der maßgeblich zur nachhaltigen Schärfung unseres kundenzentrierten Ansatzes beitragen wird", sagt Klaus Nadler, CEO von Carat Deutschland. Osterndorff arbeitete zuvor bei Opel, wo er seit Februar 2014 als Head of Digital Media & Global Media international tätig war.



© Mondelez © Mondelez Mondelez macht Martin Renaud zum neuen globalen Marketingchef. Als Global Chief Marketing Officer wird Renaud Marken wie Oreo, Milka, Mikado, Belvita und viele andere verantworten, gleichzeitig ernennt Mondelez erstmals vier regionale CMOs für Europa, Nord- und Lateinamerika sowie für Asien und den Mittleren Osten/Afrika. Für Europa verantwortlich sein wird Debora Koyama. Renaud kommt von Danone, wo er zuvor als Europapräsident sämtliche Milchprodukte verantwortete.

Was noch zu sagen wäre…

"Die Mediaplanung ist keine Geheimwissenschaft, mit Insiderwissen, das allein die bisherigen Mediaagenturen können sollen."

Ferrero-Mediachef Uwe Storch im Interview mit "w&v"

