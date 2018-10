ProSieben Austria macht Show mit Ikea, Offline-Kampagnen

© Ikea

ProSieben Austria hat eine Branded-Entertainment-Show angekündigt, für die man Ikea gewinnen konnte. Außerdem: Die Mediengruppe RTL hat KI erfolgreich getestet und sowohl Studio71 als auch Amazon setzen bei zwei ihrer Aushängeschilder auf Offline-Maßnahmen.



© MG RTL © MG RTL Mediengruppe RTL hat mit ihrem Kunden Rügenwalder Mühle einen ersten erfolgreichen Case umgesetzt, bei der Künstliche Intelligenz (KI) zum Einsatz kam. Die Pilotkampagne mit "Contextual Video Tagging", also die unmittelbare Ausspielung von Werbebotschaften im passenden Kontext, wurde im Umfeld der Vox-Kochshow "Das perfekte Dinner" auf TV Now durchgeführt. Zum Einsatz kamen die vegetarischen Produkte der Rügenwalder Mühle: Die Werbebotschaften zum jeweiligen Produkt wurden immer dann ausgestrahlt, wenn innerhalb der Sendung Keywords wie "Fleisch", "Burger" oder "Pommes" verwendet wurden. Hierfür wurden drei unterschiedliche Motive eingesetzt, deren Wording dynamisch angepasst wurde, sobald das jeweilige Keyword innerhalb der Sendung genannt wurde. Möglich wird das durch den Einsatz von KI, die den Content analysiert. Das Programm wird mithilfe einer Spracherkennungssoftware transkribiert und relevante Wörter über eine Analyse identifiziert. Die ermittelten Metadaten ermöglichen das Werbemittel bei Nennung des Keywords auszuspielen und die Werbebotschaft damit in einen bestimmten Kontext zu bringen. Durch die sogenannte "Sentimentanalyse", die Tonalität und Stimmungen erkennt, soll zudem der positive Kontext sichergestellt werden. "Werbekunden wünschen sich seit langem ihre Botschaften im Videoumfeld individualisiert ausspielen zu können, damit rücken intelligente Ausspielungsmechanismen immer stärker in den Fokus. KI ist dabei ein wichtiger Baustein auf dem Weg. Allerdings gibt es bisher wenig Erfahrungswerte. Mit diesem Pilotversuch wollten wir Abhilfe schaffen - und das ist uns auch gelungen", erklärt Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IP Deutschland. "Wir freuen uns, dass die Rügenwalder Mühle mit uns gemeinsam diesen Weg beschritten hat. Damit ist ein erster wichtiger Schritt in Richtung der Nutzung von KI getan, dem noch viele weitere folgen werden."







© ProSieben © ProSieben hat derweil in Österreich ein Branded-Entertainment-Format mit Ikea angekündigt. Geplant ist eine "mehrteilige Fernsehshow", in der sich alles rund um das Thema "Einrichten" drehen soll. Einerseits haben Menschen mit Einrichtungsproblemen die Chance, einen neuen Traum-Raum zu gewinnen, andererseits werden Designer gesucht, die diesen Traum innerhalb kürzester Zeit ermöglichen. Derzeit veranstaltet Ikea ein Gewinnspiel, bei dem interessierte Teilnehmer mitmachen können, um am Ende ein Raum-Makeover zu gewinnen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis Ende Oktober. Wie genau die Show aussehen wird, und wie Ikea hier als Marke präsent sein wird, ist derzeit noch unklar. Das Besondere ist aber in jedem Fall der Sender: Die Einrichtungs-Show wird im Frühjahr 2019 nicht bei Puls 4 zu sehen sein, sondern bei ProSieben Austria. Große Show-Eigenproduktionen laufen bei der ProSiebenSat.1-Gruppe in Österreich eigentlich immer bei Puls 4 oder ATV. Puls 4 hatte auch schon mehrfach Branded-Entertainment-Formate im Programm.



© Studio71 © Studio71 Studio71 und ProSiebenSat.1 Licensing ihren Influencer ConCrafter (Luca) mit dem TK-Pizza-Startup Franco Fresco zusammengetan und sie eine spezielle Luca-Pizza entwickeln lassen. Entstanden ist eine schwarze Pizza Prosciutto, die die Fans von Luca nun möglichst nicht nur online auf dessen Social-Media-Kanälen bestaunen, sondern auch in der echten Welt kaufen sollen. Viele Rewe- und Edeka-Märkte haben die Pizza ab sofort im Angebot. Es ist das zweite Mal, dass Studio71 einen seiner bekanntesten Influencer eine Pizza entwickeln lässt, die erste kam vor rund einem Jahr auf den Markt und war schnell ausverkauft. Deshalb hat man nun auch die Auflage erhöht, mindestens eine Million Stück sollen produziert werden. Johann Griebl, Geschäftsführer Studio71: "Es macht Spaß zu sehen, in welch kreativem Miteinander Produkte entstehen, die perfekt zu unseren leidenschaftlichen Künstlern und ihren Communities passen. So entstehen erlebbare Markenwelten von, mit und um unsere Webstars zunehmend auch außerhalb der digitalen Welt."



© Amazon © Amazon Amazon setzt bei der Werbung zu "Deutschland 86" zum Teil auf eine Offline-Kampagne und hat einen 80er-Jahre-Popup-Store am Hackeschen Markt in Berlin angekündigt. Der Laden besteht vom 18. bis 20. Oktober, Kunden sollen dort Produkte, Mode und Technik der 80er Jahre sehen und kaufen. Die Serie startet am 19. Oktober bei Prime Video. Für ein authentischen Einkaufserlebnis kann im Geschäft auch nur in Deutscher Markt gezahlt werden, vor Ort können Kunden ihre Euros umtauschen. Die Eröffnung am 17. Oktober wird moderiert von Johanna Klum, als Special-Guest hat man den zweimaligen ESC-Gewinner Johnny Logan engagiert.



© STRÖER © STRÖER Außenwerber Ströer zieht sich aus der Türkei zurück und hat sein Geschäft fort komplett verkauft. Der bisherige Mitgesellschafter Murat Ilbak übernimmt die 90-prozentige Beteiligung an Ströer Kentvizyon, Ströer erhält dafür rund 15 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr den Istanbuler Stadtvertrag abgegeben, seitdem habe die Türkei nicht mehr zum Kerngeschäft gehört, so das Unternehmen. Nun also der komplette Rückzug. Das Türkeigeschäft machte zuletzt rund zwei Prozent des Umsatzes und zwei Prozent des EBITDAs aus. "In der Türkei sehen wir eine zunehmende Eintrübung der wirtschaftlichen Gesamtsituation. Vor diesem Hintergrund schätzen wir die Fortführung unseres mit Abstand wesentlichsten Vertrages in Ankara in Kombination mit der bevorstehenden Ausschreibung als unwahrscheinlich ein. Deshalb haben wir uns zu diesem finalen Schritt entschlossen und unsere türkische Gesellschaft verkauft", sagt Udo Müller, Gründer und Co-CEO der Ströer SE & Co. KGaA.



© Bibel TV © Bibel TV wird erstmals in seiner 16-jährigen Geschichte während der Adventszeit eine medienübergreifende Kampagne fahren. Der Sender hat nun eine groß angelegte Weihnachtskampagne angekündigt, mit der man ab November auf sich aufmerksam machen will. Mit dem Claim "Es gibt Grund zum Feiern: Jesus kommt. Weihnachten. Auf Bibel TV" will der Sender auf sein Weihnachtsprogramm hinweisen, aber auch für eine Rückbesinnung auf christliche Wurzeln beim Weihnachtsfest werben. Verbindendes Element der einzelnen Kampagnenmotive sind Liedzeilen aus dem Weihnachtslied "Stille Nacht, heilige Nacht", das in diesem Jahr 200 Jahre alt wird. Geplant sind unter anderem Großflächenplakate, Zeitungs- und Zeitschriftanzeigen sowie TV-Spots und Plakate in U- und S-Bahnen.

