Im vergangenen Jahr erfüllte sich Michael Mittermeier einen Traum und eröffnete seinen eigenen Comedy-Club in München, den "Lucky Punch Comedy Club", der seither etablierten Comedians wie auch Nachwuchs-Talenten eine Bühne bietet. Und nun holt der Bayerische Rundfunk das Ganze auch als wöchentliche Stand-Up-Show ins Fernsehen und in die ARD-Mediathek.

Ab dem 13. Juni laufen sechs Folgen von "Mittermeiers Lucky Punch Comedy Club" immer donnerstags um 22 Uhr im BR Fernsehen. Auch in der TV-Version soll es eine Mischung aus bekannten und bislang noch weniger bekannten Comedians zu sehen geben. Mit dabei sind demnach junge Stand-up-Talente wie Ana Lucia, Freddy Ekue, Kristina Bogansky, Tony Bauer oder Filiz Tasdan, zu den bekannten Namen zählen Torsten Sträter, Maxi Gstettenbauer, Eva Karl Faltermeier, Martin Frank und Abdelkarim. Produziert wird die Sendung von yo man ! media productions.

Michael Mittermeier: "Ich freue mich sehr, dass wir mit dem 'Lucky Punch Comedy Club' nun auch eine Heimat im Fernsehen gefunden haben. Den Spaß, den die Künstler und das Publikum im Club haben, bringen wir jetzt auf die Bildschirme. Stand-up-Comedy pur eben: eine kleine Bühne, ein Mikro und leidenschaftliche Künstlerinnen und Künstler, die für die Comedy brennen – mehr braucht es nicht."

Unterdessen kündigt der BR auch die Fortsetzung der Kabarett-Sendung "Vereinsheim Schwabing" voraussichtlich ab dem 25. Juli an. Neben Constanze Lindner wird künftig regelmäßig auch Simon Pearce als Stammgast an der Bar zu sehen sein. Obendrein geht die "Bayern 3 Comedy-Stage" in eine neue Runde: Am 17. Juli treffen sich Stand-up-Comedians im BR-Studio Franken, danach gibt's Ausschnitte in Bayern 3 und auf Social-Media-Kanälen des BR.