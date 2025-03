Die Riege der Realityshows ist inzwischen zu einer derart gewaltigen Masse angewachsen, dass es vermutlich selbst ihren am härtesten gesottenen Verehrern kaum noch auffallen dürfte, wenn eines der Formate für eine längere Zeit von der Bildfläche verschwindet. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die "#CoupleChallenge", einst beim RTL+-Vorgänger TVNow inmitten der Corona-Zeit gestartet, von nicht allzu vielen Fans ernsthaft vermisst worden ist, seit die bislang letzte Staffel vor drei Jahren ihre Premiere feierte - wenngleich die Show schon damals erstaunlich großen Unterhaltungswert bewies, ohne dem Genre jedoch etwas nennenswert Neues hinzuzufügen.

Vom TV-Comeback des Jahres kann also keine Rede sein, wenn sich RTLzwei ab sofort anschickt, der "#CoupleChallenge" noch einmal neues Leben einzuhauchen. Das Timing des Senders erscheint dabei etwas ungünstig, offenbart der Startzeitpunkt doch ein großes Dilemma der Realityshow-Welt: Denn während man Katzenberger-Mama Iris Klein zusammen mit Stefan Braun, dem neuen Mann an ihrer Seite, ab sofort mittwochs beim Promi-Zelten im Sauerland (oder wie RTLzwei sagt: in einem "Camp im Nirgendwo") beobachten kann, zählt sie montags in Sat.1 noch zu den "Promis unter Palmen" und liefert sich mit ihrer Widersacherin Yvonne Woelke unter der Sonne Thailands einen verbalen Schlagabtausch nach dem anderen. Die Reality-Welt ist augenscheinlich klein, oder besser gesagt: Iris Klein.

"Promis unter Palmen" und die "#CoupleChallenge" erzählen Kleins Liebes(un)glück also auf mehreren Zeitebenen – und wer noch tiefer ins Thema einsteigen möchte, ist gut beraten, zusätzlich auch noch die "Promi Big Brother"-Staffel aus dem Jahr 2023 nachzuarbeiten, in der sie eher unfreiwillig auf ihren Ex-Mann Peter traf, der es seinerzeit immerhin aufs Container-Treppchen schaffte.

© RTLzwei Der Cast der vierten Staffel von "CoupleChallenge" bei RTLzwei.

Aber auch in der "#CoupleChallenge" bekommt es Iris Klein mit mehr oder weniger guten Bekannten von damals zu tun: Dilara Kruse, Ehefrau von Fußballer Max Kruse, und Paulina Ljubas, wirkten einst ebenfalls ins besagter "Promi Big Brother"-Staffel mit – was auch deshalb nicht ganz unwichtig zu erwähnen ist, weil sich die beiden jungen Frauen damals nicht ganz so gut verstanden. Noch komplizierter wird die Gemengelage, weil Paulina mit ihrem neuen Freund Tommy Pedroni ein Paar bildet. Er wiederum ist ein Wiederholungstäter und nimmt schon zum zweiten Mal an der "#CoupleChallenge" teil. Vor drei Jahren, im eisigen Finnland, hatte er noch seine damalige Freundin Sandra Sicora im Schlepptau, die nun ebenfalls wieder am Start ist – allerdings im Freundschafts-Team mit dem ebenfalls sehr Reality-erprobten Tobias Wegener.

Kompliziert genug? Nun, es geht noch verwirrender, denn schon in der ersten Folge der neuen Staffel erfährt das Publikum, dass Sandra auch schon dem früheren Dschungelcamper Gigi Birofio nähergekommen ist. Wie gut, dass er ebenfalls die Reise ins Sauerland angetreten hat.

Schon nach wenigen Minuten offenbart die "#CoupleChallenge" derart viele persönliche Verstrickungen, dass die Anwesenheit des schrillen Julian F.M. Stoeckel beinahe zur Randnotiz verkommt. Wohl dem, der ein intensives Studium vorangegangener Realityshows vorzuweisen hat. Wer sich jedenfalls auf dem Sofa ohne entsprechendes Vorwissen eher zufällig in die Sendung verirrt, dürfte es einigermaßen schwer haben, dem Treiben zu folgen. Das ist etwas schade, denn eigentlich gehört "#CoupleChallenge" zu den besseren Formaten seiner Zunft – gerade wegen seiner erstaunlich spektakulären Location, zu deren Ursprung die Show glücklicherweise wieder zurückgekehrt ist. Dazu kommt, dass sich auch Bildsprache und Qualität der Spiele sehen lassen können, und der Klamauk-Faktor der Produktion von RTL Studios nicht ganz so groß ist wie aktuell bei "Promis unter Palmen".

Zwei Fragen aber bleiben nach Ansicht der ersten Folge: Wann sind all die Reality-Protagonisten eigentlich auserzählt? Und was wird dann aus Iris Klein?

"#CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt", mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei, sowie wöchentlich vorab bei RTL+