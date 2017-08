RTL II entführt Politiker: Willkommen in der Realität

© RTL II

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl will auch RTL II einen Beitrag zur politische Meinungsbildung leisten und hat dafür den Kabarettisten Abdelkarim verpflichtet, der Politiker mit den Sorgen der Bürger konfrontiert. Das gelingt erstaunlich gut.



29.08.2017 - 18:30 Uhr von Alexander Krei 29.08.2017 - 18:30 Uhr

Wer an RTL II denkt, der denkt vermutlich zuerst an Formate wie "Frauentausch" oder "Naked Attraction" und weniger an Politik. Vielleicht muss man diesen Eindruck ein Stück revidieren, wenn man sich die neue Sendung "Endlich Klartext!" ansieht, von der der Sender im Vorfeld der Bundestagswahl zwei Ausgaben ins Programm nimmt. Kabarettist Abdelkarim, der sich selbst als "Marokkaner Ihres Vertrauens" vorstellt, setzt darin um, was sich "Hart aber fair" stets auf die Fahnen schreibt: Er sorgt dafür, dass Politik auf Wirklichkeit trifft.

In jeder Folge "entführt" Abdelkarim drei Politiker, die keinerlei Ahnung davon haben, was – oder besser gesagt: wer – sie erwartet. Der frühere Radiomoderator Leif-Erik Holm, der inzwischen für die AfD antritt, hätte vermutlich kaum zu träumen gewagt, sich einmal auf dem Sofa eines schwulen Pärchens wiederzufinden, das zwei schwarze Kinder adoptiert hat. Nicht weniger überrascht ist FDP-Politikerin Lenke Steiner, die einst als Jurorin in der "Höhle der Löwen" bekannt wurde und jetzt einer vierköpfigen Jury gegenübersteht, um für ihre Partei zu werben.

Gleich zu Beginn muss sich aber der CDU-Politiker Jens Spahn dem "Politiker-Check" von RTL II unterziehen. Und der hat es durchaus in sich, weil Hardliner Spahn plötzlich einem jungen Afghanen begegnet, der in seinem Heimatland als Fahrer eines Transportunternehmens im Auftrag der NATO arbeitete und fürchtete, wie einige seiner Kollegen deshalb ermordet zu werden. Inzwischen ist er in München zwar bestens integriert, muss aber dennoch in ständiger Sorge leben, bald abgeschoben zu werden.

Spahn hört zu, nickt höflich, lobt – aber seine Meinung zur Asylpolitik mag er trotzdem nicht ändern. Der Politiker verweist auf mehr als 30 Millionen Menschen, die in Afghanistan leben, und auf die deutsche Justiz, die sicher die richtige Entscheidung treffen wird. "Ich nehme das nochmal mit", verspricht er am Ende, um schließlich doch auf seinem Standpunkt zu verharren: "Wir können nicht alle aufnehmen." Eine Binsenweisheit sei das, sagt Abdelkarim, der seine Rolle in der Sendung schnell gefunden hat und immer dann eingreift, wenn es nötig wird.

So auch im Falle einer 68-jährigen Frau, die täglich bis zu fünf Stunden in einer Bäckerei arbeiten muss, weil ihre Rente nicht zum Leben reicht. Als Spahn bei einem Glas Eierlikör am Kaffeetisch der Rentnerin darauf hinweist, nie pauschal gesagt zu haben, dass es Rentnern in Deutschland heute so gut wie nie gehe, beweist Adelkarim das genaue Gegenteil. Natürlich kratzt RTL II mit "Endlich Klartext!" oft nur an der Oberfläche, doch die Ernsthaftigkeit, mit der sich der Sender und die Produktionsfirma doclights politischen Themen nähern, ist schon erstaunlich.

Ganz nebenbei gelingt es RTL II, ein Format zu machen, das sich zwar erklärtermaßen an junge Wähler wendet, sich diesen aber in keinem Moment anzubiedern versucht. Stattdessen werden Widersprüche so aufgezeigt, dass einen zumindest stellenweise das Gefühl beschleicht, hier könnten nicht nur die Zuschauer etwas lernen, sondern in erster Linie die Politiker selbst.

RTL II zeigt "Endlich Klartext!" dienstags um 22:20 Uhr.

