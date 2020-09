Eigentlich könnten Ina Eck und Oliver Fuchs von der Fabiola GmbH selbst mal Platz nehmen in der "Höhle der Lügen". Also der neuen Show, die sie jetzt für ZDFneo produziert haben. In der geht es darum, möglichst gut zu schwindeln. Eck und Fuchs könnten dann erklären, warum der Titel der Sendung nicht an "Die Höhle der Löwen" angelehnt ist und weshalb man einen ganz eigenen Ansatz damit verfolgen wollte. Kleiner Spoiler: Die Namensähnlichkeit ist natürlich gewollt und die Lügen wären wohl ziemlich schnell durchschaubar. Bis auf den ähnlichen Titel hat "Die Höhle der Lügen" aber nichts mit der Gründershow von Vox zu tun.

In dem von Laura Karasek moderierten ZDFneo-Format stellen sich zwei Teams vermeintlich komplizierten Herausforderungen. Anschließend erklären sie gegenüber einer Jury, wie sie diese gelöst haben. Dabei ist unklar, ob sie die Challenge tatsächlich mit Erfolg abgeschlossen haben. Die Jury-Mitglieder, in der ersten Folge sind das Torge Oelrich und Vicki Blau, müssen, nachdem sie immer wieder Einspieler gesehen haben, entscheiden, ob die Teams flunkern oder die Wahrheit sagen.

In Ausgabe eins des neuen Formats lautet das Thema "Befriedigung", wobei die Teams bestehend aus Jacqueline Feldmann und Daniele Rizzo sowie Evelyn Weigert und Aurel Mertz das recht frei interpretieren durften. Und so behaupten Feldmann und Rizzo, sie hätten es beide geschafft, mit einem Auto in einem großen Kreis zu driften. Rizzo und Weigert erklären, sie hätten innerhalb von vier Wochen auf TikTok mit einem neuen Account 100.000 Aufrufe generiert.





Anders als die Jury dürften aufmerksame Zuschauer feststellen, dass sich Weigert und Rizzo gleich zu Beginn in einer Lüge verstricken. So behaupteten sie, in den Videos nicht mit ihrem Gesicht in Erscheinung zu treten - das würde die Chance auf 100.000 Aufrufe schließlich stark erhöhen. Später sieht man jedoch, wie Weigert in einem Video tanzt und dabei komplett zu sehen ist. Das könnte man als Hinweis darauf sehen, dass die beiden gelogen haben. Oelrich und Blau haben das offenbar nicht bemerkt und glauben die Geschichte, die sich am Ende als die Unwahrheit entpuppt.

Unterhaltung, die nicht weh tut

Wer als Zuschauer der Versuchung widersteht, bei TikTok den besagten Account von Weigert und Rizzo zu suchen, kann auf dem Sofa miträtseln, ob die beiden die Wahrheit sagen. Das ist in beiden Fällen aber gar nicht so einfach, weil die Teams durchaus plausible Erklärungen haben. Zur Wahrheit gehört aber auch: Mitgerissen wird man in Ausgabe eins von den Herausforderungen noch nicht. Das könnte sich im Verlauf der Staffel noch ändern, wenn die Promis über glühende Kohlen laufen müssen oder sich für 48 Stunden aneinander ketten.

Letztlich ist die "Höhle der Lügen" solide Unterhaltung, die nicht weh tut, die zum Start aber auch noch nicht den nötigen Wumms mitbringt, um im Gedächtnis zu bleiben. Beim Sender tut man aber auch gar nicht so, als würde man mit dem neuen Format große Primetime-Unterhaltung bieten. Deshalb läuft die Sendung im linearen Programm am späten Abend. Aber auch auf diesem Sendeplatz wäre es wünschenswert, wenn die Fallhöhe noch etwas steigen würde. Und das ist nicht gelogen, versprochen!

Die erste Ausgabe von "Die Höhle der Lügen" ist am 3. September um 22:35 Uhr zu sehen. Die weiteren sieben Ausgaben laufen künftig immer donnerstags ab 22:15 Uhr. Alle Folgen sind am jeweiligen Ausstrahlungstag ab 18 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar.