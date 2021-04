Der Nachricht vom Tode Prinz Philips war am Freitagmittag für viele Briten ein Schock. Sichtlich erschüttert und mit belegter Stimme verlas eine Nachrichtensprecherin der BBC das Bulletin, das soeben vom Buckingham Palace verschickt worden war, ehe wenig später die Nationalhymne einsetzte - ebenso wie beim Privatsender ITV, der gleichermaßen schnell seinen Programmablauf änderte, um an den verstorbenen Ehemann der Queen zu erinnern.

In Deutschland bewies insbesondere RTL eine flinke Reaktion. Sicher, die Eilmeldungen waren überall schnell versendet, doch der Privatsender entschied sich darüber hinaus kurzerhand dazu, aus aktuellem Anlass sein Nachmittagsprogramm über den Haufen zu werfen; ähnlich, wie man das schon einmal vor wenigen Wochen tat, als man sich die Rechte an dem schlagzeilenträchtigen Oprah-Interview mit Prinz Harry und seiner Meghan gesichert hatte.

Als Moderatorin Roberta Bieling diesmal die Zuschauerinnen und Zuschauer um „Punkt 12“ begrüßte, ahnte sie freilich noch nicht, dass sie auch vier Stunden später noch im grünen Fernsehstudio sitzen würde. So lange dehnte RTL sein Mittagsmagazin letztlich aus - und das, obwohl spätestens um 15 Uhr den Eindruck gewinnen konnte, dass alles gesagt war über das Leben des verstorbenen Prinzen mit all seinen Skandalen und Eskapaden.

Doch weit gefehlt. „Weil das alles so interessant ist, was du uns erzählst, haben wir nochmal verlängert“, ließ Bieling das Publikum mit Blick auf den längst eingetroffenen Adelsexperten Michael Begasse wissen und kündigte an, einfach noch eine weitere Stunde dranzuhängen. „Wir gehen hier gar nicht mehr weg“, sagte sie irgendwann, und wer den beiden den Nachmittag über lauschte, konnte nicht mehr ausschließen, dass sie ihre Drohung tatsächlich wahrmachen würde.

"Schon einmal ganz nah gesehen"

An Zeit, um royales Halbwissen und allerlei Spekulationen über den Äther zu blasen, mangelte es jedenfalls nicht. Traurig werde die Queen an ihrem bevorstehenden Geburtstag sein, „aber auch glücklich“, mutmaßte Begasse in einem Moment, um schon im nächsten über Philips letzte Minuten zu fabulieren. „Ich gehe fest davon aus, dass die Queen dabei war.“ Er selbst muss es freilich wissen, schließlich ist er ja nach eigenem Bekunden „in royalen Geschichten überall in der Welt unterwegs“. Und überhaupt habe er Prinz Philip schon „einmal ganz nah gesehen“, damals bei der Hochzeit von Prinz Edward, vor mehr als 20 Jahren.

Den Rest der Zeit überbrückte RTL mit Schalten nach London oder einem Blick in die sozialen Medien, wo man neben einer Beileidsbekundung des schwedischen Königshauses praktischerweise auch noch auf Postings von Harald Glööckler und Ross Antony stieß - und in exakt dieser Reihenfolge sendete. Nur für die von Roberta Bieling versprochenen „schönen Bilder von Prinz Philip“ war am Ende der Sendung dann doch kein Platz mehr. Da übernahmen plötzlich „Die Superhändler“ das Zepter. Wie gut, dass "Exclusiv - Spezial" schon eine halbe Stunde später wieder auf Sendung war.