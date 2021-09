Mit "How Deep is your Love" sangen sich einst die BeeGees in den 70ern in die Charts. Fast dreieinhalb Jahrzehnte später steht diese Frage - leicht abgewandelt - im Fokus einer neuen ProSieben-Unterhaltungsshow. Denn eine vermeintlich gute Zeit, quasi "der Sommer ihres Lebens" auf Mallorca, soll sich für acht Pärchen als echte Herausforderung entpuppen. Der Clou: In "How Fake Is Your Love" sind Liebespaare und solche, die nur so tun, als ob, gleichzeitig auch als gewissenhafte Detektive und Meister des genauen Beobachtens gefragt.

Der Reihe nach: Beim Einzug in die – wie für TV-Produktionen üblich – geräumige Villa auf der Sonneninsel, ist die Welt noch okay. Denn die Pärchen, die nach und nach die Bildfläche betreten, ahnen noch nicht, dass hier nicht alles so ist, wie es scheint. Dem TV-Publikum bieten sich im Format letztlich über 30 Minuten Zeit, um schon einmal erste Rückschlüsse zu ziehen. Warum macht Fernando, der mit Mina am Spiel teilnimmt, kurz vor dem Betreten der Villa nochmals ein Kreuzzeichen? Haben die beiden ihr im Einspieler präsentiertes Partnertattoo möglicherweise nur gefaked? Ist die Liebe zwischen Lisa und Daniel echt, wo Lisa doch ganze 20 Jahre älter ist als er? Wie steht es um das lesbische Pärchen Carolin und Kim, das so gerne und ausgiebig über sein Sex-Leben berichtet, und sind die voll tätowierten Maria und Fiona vielleicht einfach nur ziemlich gut gecastet?

Großer ProSieben-Rätselspaß am Dienstagabend ist keinesfalls neu. Drei Staffeln lang lud schon "The Masked Singer" an diesem Abend zum gemeinsamen Enttarnen auf. Auf genau diese Neugier am Entdecken der winzigsten Hinweise setzt auch "How Fake is Your Love", das eine deutsche Adaption einer MTV-Sendung namens "True Love or True Lies?" ist. Für die ProSieben-Version hat ITV Studios Germany einen starken Cast zusammengestellt und darauf geachtet, dass Liebesgeschichten und Lebenswege je nach Betrachtungsweise ungewöhnlich oder unwahrscheinlich ausfallen.

Misstrauen unter den Kandidaten ist schnell geweckt, denn für jedes Fake-Couple, das die Sendung verlassen muss, landen 10.000 Euro Prämie im Geldtopf, den am Ende das letzte verbleibende Couple mit nach Hause nimmt – egal ob dieses nun echt oder falsch ist. Für alle Teilnehmenden heißt dies strategisch: echt sein/wirken, nicht herausgewählt werden und möglichst viele Maulwürfe finden. Konzeptuell gibt es durchaus einige Annäherungen an das internationale Hit-Format "The Mole", das in Deutschland jedoch in bisher drei gezeigten Staffeln nie ein Erfolg war. Es geht um genaues Beobachten, das Deuten von Mimik, Gestik und winzigen Momenten. Das ist der Kern der Sendung – nur um diesen herum ist nicht allzu viel mehr vorhanden.

Nur ein Spiel zur Abwechslung

Gerade einmal ein so genanntes Love-Game, die "Rutschpartie", in dem die Couples eine seifige Rutsche nach oben klettern müssen, bietet die Sendung in der Auftaktfolge. Dass die Paare während der Aufgabe jeweils Fragen über den Partner beantworten müssen, ist naheliegend wie einfallslos. Das war es dann auch schon an actionreichen Szenen. Den Rest der Sendezeit dominieren hauptsächlich Gespräche untereinander, über die die Teilnehmenden sich möglichen Schwindlern annähern wollen. Da muss in der insgesamt sechsteiligen ersten Staffel noch etwas mehr passieren, um aufkommende Langeweile zu verhindern.

Ob es die souverän moderierende Annemarie Carpendale, die lediglich zur Begrüßung und der Herauswahl auftaucht, wirklich gebraucht hätte, oder ob der Spielablauf – ähnlich wie beim "Bachelor" – auch ohne klassischen Host umgesetzt hätte werden können, ist eine der Fragen, die sich abseits der Fake-Couple-Suche ergibt. Annemaries Mann Wayne jedenfalls dient der Sendung als Sprecher aus dem Off und weiß in dieser Funktion zu überzeugen.

"How Fake Is Your Love" ist eine inhaltlich kluge Erweiterung des derzeit boomenden Reality-Genres, in der Umsetzung aber nicht vollends ausgereift, da die Sendung noch zu gesprächslastig gestaltet ist. Dennoch bietet sie willkommene Abwechslung – und das nicht nur für die Fans, die einst schon "The Mole" mochten.

"How Fake is Your Love", dienstags um 20:15, ProSieben.