In der Hoffnung, am Nachmittag endlich einen neuen Hit zu landen, wechselt RTL seine Programme inzwischen schneller als manch einer seine Unterwäsche. Der jüngste Streich hört auf den Namen "echt jetzt?!" und versteht sich als "Deutschlands härteste und witzigste Verbrauchershow". Herausgekommen ist allerdings eher eine Art "Wie bitte?!" auf Speed. Ohne, Gott hab ihn selig, Geert Müller-Gerbes, dafür aber mit Ilka Bessin, die die Produktionsfirma Filmpool eigens dafür in einen Kölner Kiosk zwischen Geschenkkarten, Grillkohle und Knabberzeug verfrachtet hat.

Warum sie sich aus dem Kiosk meldet, ist nicht ganz klar, aber vermutlich soll die Location Nähe zum Publikum signalisieren, das innerhalb einer Dreiviertelstunde Verbrauchertipps ebenso ins Wohnzimmer geliefert bekommt wie kuriose Fälle der Steuerverschwendung. Dass sich die Verantwortlichen auf die Fahnen geschrieben haben, all diese Themen möglichst lustig zu präsentieren, entpuppt sich bei der Premiere jedoch als eher schlechte Idee, wirkt "echt jetzt?!" dadurch doch wie eine etwas unausgegorene Mischung aus "Mario Barth deckt auf", dem "Irrsinn der Woche" von "extra 3" und dem Ratgeber-Teil des "ARD-Buffets".

Der erste Beitrag befasst sich mit einem Limonadenhersteller, der sich mit den Behörden streitet, weil seine Limo den vorgeschriebenen Mindestzuckergehalt unterschreitet, und seine Flaschen daraufhin im Scherz mit einem vermeintlichen "Warnhinweis" versieht. Ilka Bessin greift diesen Ball dankbar auf und äußert, zurück im Kiosk, schließlich den Wunsch, "dass so Politiker auch mal so 'nen Uffkleber uff die Stirn kriegen". Danach kalauert sie sich weiter durch die Sendung: "Es gibt raffinierten Zucker und nicht so schlauen Zucker." Und als Bessin von einem Lebensmittelexperten erfährt, dass ein Salatdressing fast 50 Gramm Zucker enthält, kommentiert sie eingeschnappt: "Find ich nich' in Ordnung, ärgert mich extrem."

Thema abgehakt, nächster Fall. Kurz darauf geht’s um den Chef eines Supermarktes, der – in Anspielung an seinen, nun ja, einprägsamen Familiennamen – seine Belegschaft dazu verdonnert, während der Arbeitszeit T-Shirts mit dem Aufschrift "Der beste Fick im Norden" zu tragen, woraufhin eine Anwältin schließlich erklärt, weshalb sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Anweisung wohl oder übel zu fügen haben. Damit das Gespräch allerdings nicht Gefahr läuft, zu ernst zu werden, hat Ilka Bessin einen Buzzer in die Hand gedrückt bekommen, den sie immer dann betätigt, wenn der Name "Fick" oder ein andere unflätiges Wort fällt.

So geht es das immer weiter. Noch ein Beispiel gefällig? Wenn in einem Beitrag von einem Riesenstein die Rede ist, der für über eine Viertelmillion Euro gehoben wurde, um als Touristenattraktion in einem kleinen Örtchen inmitten von Mecklenburg-Vorpommern zu dienen, dann geben sich die Macherinnen und Machern des Formats nicht damit zufrieden, einfach bloß die Geschichte zu erzählen und eine Fachfrau zu Wort kommen zu lassen, die sich über die Geldverschwendung echauffiert. Am Ende muss der arme Reporter, weil's die "witzigste Verbrauchershow" ist, als Souvenir-Verkäufer durchs Bild laufen. Im Angebot seines Bauchladens: Calvin Stein. (Genau, das ist die Pointe.)

Es ist nicht so, als würde man bei "echt jetzt?!" nichts lernen. Dazu kommt, dass der Aufwand, der für die Einspieler betrieben wird, gemessen an Daytime-Maßstäben, durchaus beachtlich ist. Doch die Art und Weise, wie viele der Themen geradezu mit dem Vorschlaghammer präsentiert werden, wirkt schon nach wenigen Minuten ziemlich ermüdend.

Das gilt leider auch für die vorgefertigten Dialoge von Bessin und ihrem Mitstreiter, dem aus dem Radio bekannten "Gefahrenreporter" Daniel Danger, der in dem RTL-Neustart vor allem als Stichwortgeber dient und für extrem angestrengte Überleitungen sorgen soll. "Die Geschichte ist wirklich Müll", lässt er wissen, nachdem sich zuvor ein Beitrag mit einer Häusersiedlung befasste, deren Straße so schmal ist, dass die Müllabfuhr sie nicht anfahren kann. Ab und an auf den naheliegendsten Gag zu verzichten, käme der Sendung sicherlich zugute. Echt jetzt.

"echt jetzt?!", Montag bis Donnerstag, 15:00 Uhr bei RTL