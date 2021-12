Über acht Jahre ist es her, dass Schauspieler Tom Beck jenes Serienformat verließ, das von ihm bis dato am meisten geprägt wurde: Nach über 80 Folgen als locker-leichter "Cobra 11"-Autobahnkommissar. Es folgten (Kino-)Filme, Musikprojekte und auch zwei weitere Serien. In Amazons "You are Wanted" mischte Beck ebenso mit wie in der ebenfalls immer einen humoristischen Unterton mitbringenden, aber nie wirklich erfolgreichen Sat.1-Crimedy "Einstein", die inzwischen nach über 30 Folgen beendet ist. Auffallend: Kaum RTL-Projekte sind in Becks Vita in den zurückliegenden Jahren zu finden. Wer zynisch ist, der könnte meinen, der Name der kurzlebigen RTL-Serie "Beck is back!" war möglicherweise direkt aus dem Traum eines RTL-Managers geboren. Jetzt stimmt's und ist so weit: Tom Beck is back bei RTL und das mit völligen neuen Facetten in einer Familienserie, deren Produktionsfirma ebenfalls Neuland betritt.

Denn "Friedmanns Vier", deren Oberhaupt Mischko vom Ex-Autobahn-Cop gespielt wird, kommt von Redseven Entertainment, das viele Staffeln von "The Taste", "GNTM", "The Biggest Loser" und Co. hergestellt hat, im fiktionalen Bereich aber nicht über Light-Formate wie "Krass Schule" hinaus kam. Diesen Fakt merkt man "Friedmanns Vier" nicht an. Viel mehr reiht sich die achtteilige erste Staffel recht nahtlos ein in die jüngsten Fiction-Projekte, von denen die allermeisten mit hoher Qualität überzeugten.

© RTL Mischko (Tom Beck) umarmt seine Frau Emma (Picco von Groothe) auf dem Totenbett.

Vorbild für die Gesellschaft

Die Rollen der Jugendlichen sind von Newcomern besetzt, was ebenfalls ein großer Pluspunkt ist. Herausragend ist dabei insbesondere Amadeo*Leo Arndt, ein trans Junge. Seine Figur Carl*a outet sich prompt in der ersten Folge und teilt mit, eigentlich eben ein Junge zu sein. Löblich ist darüber hinaus auch der generelle Umgang mit diesem in klassischen Familienserien bislang eher selten vorkommenden Thema. Der Umstand, dass der Fokus gar nicht so sehr auf der Trans-Geschichte liegt, attestiert eine Normalität, von der sich die Gesellschaft an manchen Punkten noch eine Scheibe abschneiden kann. Für Wirbel sorgen aber auch die älteste Tochter Mischkos, Maya (Anna-Lena Schwing), die parallel zu ihren schulischen Problemen auf allerlei dumme Gedanken kommt und Tilda (Kya-Celina Barucki), die an einem eigenen Theaterstück arbeitet und um die sich im Laufe der Staffel eine etwas abgedroschene, aber herzliche Liebesgeschichte mit Bad Boy Rokko entspinnt.

© RTL / Martin Vogel Die vier Friedmanns aus "Friedmanns Vier".

"Friedmanns Vier", ab sofort bei RTL+ verfügbar. Die Free-TV-Premiere ist für 2022 bei Vox geplant.