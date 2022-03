So viel vorneweg: Die Produktionsfirma NeueSuper hält auch bei ihrer neuen und für RTL+ hergestellten Serie "Wrong", was sie verspricht. Die Erwartungshaltungen waren nach Kritikerlieblingen wie "Hindafing", "Katakomben" oder der ungewöhnlichen Endzeit-Serie "8 Tage" durchaus hoch. Entstanden ist nun eine Mockumentary, die einerseits grundlegend ungewöhnlich ist, andererseits aber an "The Office", "jerks" und die "Hangover"-Filme erinnert.

"Wrong": Ab 9. März bei RTL+.