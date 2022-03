Mit einem großen Serienaufschlag will die ARD neue Zielgruppen erschließen. Gleich sechs Dramedys unter der Feder von MDR, WDR und One erweitern das Angebot der Mediathek. Thematisch reicht das Serienkonglomerat von der mobilen Pflege in Thüringen über ein Kleinstdorf in Sachsen-Anhalt bis in den Waschsalon in der Großstadt. Einen tut sie dabei vor allem ihre kurze Episodendauer: Jede Serienfolge dauert nur rund zehn Minuten. Entstanden sind die Formate beim WDR in einer Serienchallenge, in der das Publikum nach einer Pilotfolge darüber entschied, ob eine volle Staffel folgen sollte. Beim MDR wurde widerum nach Ideen für Webserien gesucht, die das "ländliche Leben in Mitteldeutschland unter die Lupe nehmen", drei Vorschläge bekamen den Zuschlag.

