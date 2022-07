Gemeinsam essen zu gehen, lässt in aller Regel einen schönen Abend erwarten. Etwas anders sieht es aus, wenn sich Ex-Paare zum Dinner verabreden. Und genau das ist das Konzept von "Eating with my Ex", einem von UFA Show & Factual für den neuen Streamingdienst Discovery+ produzierten Format, das in Großbritannien schon seit einigen Jahren mit großem Erfolg bei der BBC zu sehen ist.

Auf ein romantisches Schwelgen in Erinnerungen ist die Sendung eher nicht ausgelegt. Das zeigt die Premieren-Folge der deutschen Adaption, die seit diesem Donnerstag zum Abruf bereitsteht, bereits ziemlich gut. "Viele unangenehme Fragen" verspricht Discovery+, und damit nichts schiefgeht, hat die Plattform gleich zum Start Micaela Schäfer und ihren Ex Felix an einen Tisch gebracht. Schäfer, laut Eigenbeschreibung Glamour-Model, DJane und TV-Personality von Beruf, ist bis dato in der Öffentlichkeit noch nie mit Zurückhaltung aufgefallen. Da passt es also gut, dass sie nun vor laufender Kamera noch ein paar weitere Einblicke in ihr Privatleben gewährt.

"Am laufenden Band" habe Felix während der Beziehung gemeckert, weiß Schäfer zu berichten, während er wiederum erzählt, wie sehr es ihn gestört habe, dass sie beruflich so stark eingespannt gewesen sei. "Du wusstest ja, auf wen du dich einlässt", kontert die einstige Dschungelcamperin. Warum es zu dieser Konfrontation kommt, bleibt zunächst ein wenig unklar, immerhin befindet sich Micaela Schäfer schon seit einigen Jahren in einer neuen Beziehung und könnte die erkaltete Liebe genauso gut für immer abhaken. Doch mit der Zeit zeigt sich, dass es zwischen den beiden noch einiges aufzuarbeiten gibt.

Am Ende entschuldigt sich der Verflossene für sein früheres Verhalten, räumt ein, mit sich selbst nicht glücklich gewesen zu sein und einen Sündenbock gesucht zu haben – und dann kullern irgendwann sogar ein paar Tränchen seine Wangen hinunter, ehe zum Abschied eine herzliche Umarmung folgt.

Treffsichere Fragen sorgen für Zündstoff

Es ist die sprichwörtliche Achterbahnfahrt der Gefühle, die "Eating with my Ex" gleich doppelt in knapp 25 Minuten Sendezeit packt – klug gesteuert durch treffsichere Fragen, die auf den Tellerrand gedruckt sind. "Warum hast du dich in mich verliebt?", lautet eine von ihnen. Eine andere: "Wann wirst du endlich erwachsen?". Dieses Element hilft, die Gespräche in die richtigen Bahnen zu lenken und immer wieder für neuen Zündstoff unter den Getrennten zu sorgen. All das funktioniert so gut, dass "Eating with my Ex" nicht einmal einen Off-Sprecher benötigt, der das Geschehen kommentiert.

Überhaupt sprechen die Szenen meist für sich. So wie bei Karo und ihrem gut 20 Jahre älteren Ex Robert, den sie beim Aufeinandertreffen im TV-Restaurant etwas ungelenk als "heißen Daddy" bezeichnet. Gut sehe sie aus, sagt er. "Nur, was bei dir rauskommt, ist halt nicht so toll." Schnell wird klar, dass Karos Eifersucht die Beziehung zerstörte. Dass beide zum Schluss der Sendung, nach einigen mehr oder weniger skurrilen Dialogen, am Esstisch doch wieder zusammenfinden, kommt dann durchaus überraschend. "Vielleicht", gibt die junge Frau schließlich zu, "sollte ich hin und wieder den Schnabel halten."

Ob das Happy End von Dauer ist, bleibt ungewiss. Ganz sicher aber ist die neue Discovery+-Show so etwas wie der Gegenentwurf zu "First Dates", wo sich ja ebenfalls zeigen soll, ob Liebe nicht nur im übertragenen Sinn durch den Magen geht – nur eben zu einem weitaus früheren Zeitpunkt. Der Spaß wird allerdings ein wenig dadurch getrübt, dass "Eating with my Ex" mit zahlreichen Unterbrechungen etwas zu häufig zwischen den beiden Paaren hin- und herswitcht, die im Mittelpunkt der ersten Folge stehen. Dadurch wirkt die Sendung bisweilen gehetzt und läuft Gefahr, die Spannung über die drei Gänge hinweg zu verlieren.

Und doch geht von ihr, allen Streitereien zum Trotz, eine schöne Botschaft aus: Es ist hilfreich, miteinander zu sprechen. Vielleicht kann "Eating with my Ex" auf diese Weise ja sogar die eine oder andere Beziehung retten, bevor es zur Aussprache im Fernsehen kommt.

"Eating with my Ex", donnerstags bei Discovery+.