"Pommes Spezial" - das sind Pommes mit Mayo, Ketchup und Zwiebeln. Wer bei Evelyn Burdecki nicht gleich einen Minuspunkt kassieren möchte, der sollte sich diesen Fakt aus dem Burdecki-1-Mal-1 auf jeden Fall merken. Zu lernen gibt es ebenjenes für Kandidaten und Zusehende nun in einem neuen Datingformat rund um die nach eigenen Angaben "zwiebelsüchtige" Düsseldorferin, die einst durch Auftritte in "Take Me Out" und "Der Bachelor" bekannt wurde und inzwischen eine gern gebuchte Teilnehmerin in Unterhaltungsshows ist.

Mit "Topf sucht Burdecki" (ob dieser Titel nahezu genial oder schlicht komplett gaga ist - darüber lässt sich trefflich streiten) hat sie nun ihre erste eigene Dating-Show bekommen, was angesichts des weiterhin vorherrschenden Flirtshow-Booms und der Tatsache, dass sie eigenen Angaben zufolge eben schon lange Alleinstehend ist, irgendwie logisch klingtt.



Was auf dem Papier aber als sehr passend erscheint, erweist sich dann in der Umsetzung als gar nicht so einfach – und gar nicht so glaubwürdig. Sicherlich ihren Teil dazu beigetragen haben - letztlich unter dem Strich unnötige - Flirtshows wie "Claudias House of Love" (mit Claudia Obert) und "Coras House of Love" (mit Cora Schumacher), die noch dazu ebenfalls von Endemol Shine Germany umgesetzt wurden. Da kann Burdecki in ihrer herrlich naiven Art noch so oft versuchen glaubhaft zu machen, dass sie sich nach einem Partner sehnt, der nach einem Job auf sie wartet. Dass ein TV-Format dafür eine gute Umgebung bietet, widerlegt sie nämlich bereits in den ersten Minuten selbst, als sie erzählt, wie schwer es ihr auch wegen ihrer Fernsehprominenz fällt, unbeschwert zu daten. Da fällt etwa der Satz "Ich muss mich schützen".



Und genau dieser – nachvollziehbare und richtige – Reflex macht echtes Dating vor laufenden Kameras schwer bis unmöglich. Wer "Topf sucht Burdecki" anschaut, sollte also nicht unbedingt darauf setzen, dass hier am Ende tatsächlich die große Liebe zueinander findet. Und auch den Männern ist auf den ersten Blick nicht anzusehen, ob sie tatsächlich eine Frau fürs Leben suchen - oder nur das Sprungbrett in Richtung Reality-Show-Hopping. Zwar wissen die letztlich 21 auserwählten Männer zunächst nicht, dass sie einen Promi daten werden, sehr wohl aber, dass sie im Fernsehen auftreten werden – für manchen mitunter sicher schon Anreiz genug.



Evelyn-Burdecki-Fans jedenfalls werden in dem neuen Format auf ihre Kosten kommen. Etwa wenn sie sich darüber amüsieren, dass die Single-Dame verspricht, allen drei Chancen zu geben, nur um zu sagen, dass das Date auch sofort vorbei sein kann, sollte der Mann nach dem Verzehr eines Schnitzels eventuell rülpsen. Das gehe erst ab zirka dem vierten Date. Für eine richtig gute Sendung reicht das alleine aber eben nicht aus. Freilich, Burdecki hat Charme und weiß diesen auch gekonnt einzusetzen. Ihre nach wie vor frische Art hat sie schon zuletzt zum belebenden Element in verschiedenen Sendungen, immer häufiger jüngst auch bei Seven.One-Sendern ("Blamieren oder Kassieren", "Catch", "Schlag den Star", "Lucky Stars") gemacht.

Dass es von Beginn an schwer fällt, "Topf sucht Burdecki" eine gewisse ernste Absicht zuzuschreiben, mag vor allem an früheren Promi-Dating-Shows liegen - zu denen insbesondere auch Sendungen von Sat.1/Joyn, aber auch "Adam sucht Eva" (RTLzwei) gehören. Während die Show insbesondere Burdecki selbst viel Sendezeit freiräumt und vermutlich zur weiteren Bekanntheitssteigerung beitragen wird, dürfte sie auf das generelle Image von Dating-Shows zumindest nicht positiv einzahlen.

"Topf sucht Burdecki", weitere Folgen sonntags ab 17:40 Uhr, Sat.1