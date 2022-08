am 22.08.2022 - 15:00 Uhr

Über eine Sendung zu sagen, dass nach genau 34 Sekunden schon mal das Skurillste überstanden ist, dürfte zunächst einmal nicht ganz so schlecht sein. Denn wer sich nicht von einem sehr ungewöhnlichen Opening mit Elena Uhlig und Dr. Johannes Wimmer hat abschrecken lassen, hat eine sehr solide und bisweilen gar wirklich interessante Premierenfolge des nächsten neuen Nachmittagsformats "Leichter leben" gesehen. Wie auch schon das bis vor Kurzem insgesamt 14 Mal getestete "Team Hirschhausen" ist diese Sendung ein Versuch, den ARD-Nachmittag im Zuge von Kosteneinsparungen und der offenbar von oberster Stelle gewünschten Einstellung der etablierten Nachmittags-Dailys auf neue Beine zu stellen. Während "Team Hirschhausen" auch gegen Ende der Teststaffel noch nicht wirklich in die Spur gefunden hatte, präsentiert sich "Leichter leben", das von Riverside Entertainment kommt, gleichwohl informierter, strukturierter und insgesamt unterhaltsamer.

Ungeschickte Programmierung

Dann könnte es schwierig werden, weshalb sich das Format auf Strecke vielleicht sogar als Weekly leichter tun würde. Mehr vom Duo Uhlig/Wimmer zu sehen zu bekommen, wäre durchaus erfrischend, keine Frage. Da ist der Auftakt mit Lockenwickler und Bademantel direkt mehr als verziehen. Irgendwie unverzeihlich ist aber, dass sich die ARD durch ungeschickte Programmierung das Leben selbst schwer gemacht hat. Ganz davon abgesehen, dass sich "Leichter leben" nicht direkt in der Woche nach "Team Hirschhausen" anschloss, wäre es geschickt gewesen, die Riverside-Produktion als klar stärkere zuerst zu senden. So haben Uhlig und Wimmer einen schwereren Stand als nötig gewesen wäre. "Leichter leben" sieht - zumindest in diesem Punkt - anders aus.

"Leichter leben", drei Wochen lang montags bis freitags um 14:10 Uhr im Ersten.