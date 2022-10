Man kann den Machern von "Alarm für Cobra 11" beileibe nicht vorwerfen, mit dem Auftakt zur neuen Filmstaffel der Actionserie, nicht einen in die Zeit passenden 90-Minüter kreiert zu haben. Die Zahl der in der Geschichte aufgeworfenen Fragen ähnelt ein Stück weit der um die Produktion an sich kreisenden Unklarheiten. Vor den insgesamt drei Filmen, die in den vergangenen Monaten für RTL+ und RTL entstanden, gab es eine längere Produktionspause – unüblich für den RTL-Langläufer. Die drängendste Frage bei der Rückkehr als Filmreihe: Hat die Cobra wirklich eine Zukunft?

Der Film "Unversöhnlich" steht bei RTL+ zur Verfügung. Zwei weitere "Cobra 11"-Streifen, nämlich "Machtlos" und "Schutzlos", folgen jeweils donnerstags. RTL will die Filme 2023 zeigen.