Es sind zwei Handvoll Taurus World Stunt Awards, die die Kölner Fernsehproduktionsfirma Action Concept in den vergangenen rund zwei Jahrzehnten für unterschiedliche Produktionen, darunter mehrmals "Alarm für Cobra 11", aber auch "Der Clown" oder "Wilde Engel", einheimste. Dass sich das vor mittlerweile 31 Jahren von Hubschrauber-Berufspilot und Stuntmann Hermann Joha gegründete Unternehmen in Sachen Action selbst auf internationalem Parkett nie verstecken musste, stand nie in Frage. Sieben Jahre ist es etwa her, dass die Firma mit "Out of Control" einen nicht zuletzt für den chinesischen Markt umgesetzten Stoff gemeinsam mit Dreams of Dragons Pictures herstellte. In erster Linie stand und steht Action Concept aber für "Alarm für Cobra 11", die ikonische RTL-Serie, die auf ihren 30. Geburtstag zugeht und in dieser Zeit ein ums andere Mal lehrreich für Action Concept selbst war.

Ein Vergleich mit solchen Formaten darf als Lob und Kritik zugleich verstanden werden. Hätte sich "Drift" von ihnen noch mehr abgehoben, dann wäre es wirklich gelungen, ganz eigene Akzente zu setzen. So wirkt manches, was den beiden Brüdern auf ihrem Weg, der sie unter anderem auch ins bildstark in Szene gesetzte Athen führt, passiert, durchaus altbekannt. Sei's drum: Für die Macher an der Hürther Hasenkeule dürfte indes feststehen: Mit "Drift" ist ihnen ein stark produzierter, in großen Teilen spannender, immer temporeicher und an einigen Stellen gar tiefgehender Fiction-Aufschlag bei Sky gelungen. Und damit auch der Eintritt in Märkte, die Action Concept bisher nicht erreicht hat; UK etwa, wo Leo und Ali ab Anfang März unterwegs sein werden.

Sky zeigt die ersten fünf Folgen von "Drift" ab Freitag, 24. Februar um 20:15 Uhr auf Sky One und auf Abruf.