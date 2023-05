Als NBC vor einigen Jahren Stars und Sternchen in Los Angeles zum Spieleabend im Fernsehstudio lud, versprühte das Spektakel schon im Titel Glanz und Glamour: "Hollywood Game Night" nannte der US-Fernsehsender seine Show. Dieser Logik folgend, müsste die deutsche Version eigentlich auf den Namen "Ossendorf Game Night" hören, was aus nachvollziehbaren Gründen eher keine Option gewesen sein dürfte.

Und so hat RTLzwei seine nun frisch an den Start gebrachte Adaption schlicht "Promi Game Night" genannt und - damit jeder direkt versteht, worum es geht - um den Untertitel "Wir spielen für deinen Traum!" ergänzt. Ähnlich unspiriert wie der Namenszusatz ist dann leider auch die Show geraten. Da ist der Traum einer Kandidatin, vom erhofften Preisgeld einen "interkulturellen Friseursalon" eröffnen zu können, noch das Ungewöhnlichste an diesem Abend, an dem zwei Normalos mit jeweils zwei Promis in einem Team in mehreren Runden um bis zu 10.000 Euro spielen.

Die Fäden hält Caroline Frier in der Hand, die zwar gut gelaunt ist, aber doch erkennen lässt, dass ihr die Schuhe der aus "Glee" bekannten US-Moderatorin Jane Lynch erkennbar zu groß sind. "Mega!", ruft Frier, wann immer sie von den Leistungen der beiden Spielteams begeistert ist. Und das ist, so viel sei verraten, ziemlich häufig der Fall.

Zwischen "99 Luftballons" und den Wollnys

Dabei ist das, was das Publikum auf der Bühne zu sehen bekommt, leider viel zu selten wirklich mega. Im ersten Spiel - "Zeig meinen Song" - gilt es beispielsweise, Songtitel anhand von Fotos zu erraten. Doch wenn Nenas "99 Luftballons" gefragt sind, fällt der Redaktion nicht mehr ein als ein Bild mit mehreren Luftballons zu zeigen. Und der Peter-Fox-Hit "Haus am See" wird, nun ja, mit einem Haus am See dargestellt. Die Kreativität und Liebe zum Detail, wie sie kürzlich wieder einmal das Florida-Team im ProSieben-Erfolg "Wer stiehlt mir die Show?" an den Tag legte - in der von Constantin Entertainment produzierten "Promi Game Night" fehlt all das nahezu komplett.

Sicher, es gibt die amüsante Raterunde namens "Block-Bastler", in der die Teams um Lola Weippert, Martin Klempnow und Matthias Mester mit zu erratenden Fake-Filmtiteln wie "Der weiße Kai" oder "Fanta, Fanta" ein wenig um die Ecke denken müssen. Doch die Gähn-Momente in der "Promi Game Night" überwiegen: Wenn der Buzzer im Bällebad gedrückt werden muss, sobald der Name eines Familienmitglieds der Wollnys genannt wird, dann merkt auch der letzte Zuschauer schnell, dass er bei RTLzwei gelandet ist und nicht in Hollywood.

© RTLzwei / Willi Weber In der "Promi Game Night" müssen die Teams ins Bällebad.

Dabei ist die Idee, die "Hollywood Game Night" ins deutsche Fernsehen zu holen, gewiss keine schlechte - erst recht nicht für RTLzwei, wo man sich im vorigen Jahr mit einer an "Let's Dance" orientierten Rollschuh-Show auch deshalb gehörig verhoben hat, weil die Sendung, wohl aus budgetären Gründe, den Charme einer Lagerhalle versprühte und denkbar weit entfernt war vom offensichtlichen Vorbild. Die "Hollywood Game Night" birgt dagegen mit ihrer Wohnzimmer-Atmosphäre die Chance, auch für kleines Geld eine ansehnliche Show auf die Beine zu stellen.

Und doch gelingt es nicht, den Funken überspringen zu lassen, weil man das meiste, das in der Show gezeigt wird, woanders schon deutlich besser und unterhaltsamer gesehen hat. Immerhin: Nach kaum mehr als einer Stunde ist der Ossendorfer Spieleabend schon wieder vorbei. Hat nicht wehgetan, aber das nächste Mal tut's ein UNO-Abend mit guten Freunden ganz sicher auch.

"Promi Game Night - Wir spielen für deinen Traum!", donnerstags um 21:15 Uhr, RTLzwei