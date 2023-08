Sommer, Sonne, Villa, Pool: Die Zutaten, die Vox bei seiner neuen Datingshow verwendet, wirken auf Kenner des Genres durchaus vertraut. Wären da nicht die "Dating-Experten", die im Hintergrund die Liebesstrippen ziehen: Während sieben alleinerziehende Erwachsene gemeinsam unter ein Dach ziehen, um sich gegenseitig zu beschnuppern, befinden sich deren Kids unweit der Eltern-Villa und beobachten das Flirtverhalten der Mütter und Väter vom Sofa aus.

Aus sicherer Entfernung können sie höchstpersönlich Einfluss auf die Partnersuche nehmen, ohne dass die Mamas und Papas erfahren, wem sie ihr Glück zu verdanken haben. Die Auflösung ist eine echte Überraschung für alle Beteiligten, denn auch die Kinder wissen anfangs noch nicht um die Verantwortung, die bei "My Mom, Your Dad", so der Titel des Neustarts, auf ihren Schultern liegt. Die Überraschung glückt freilich auch deshalb, weil es sich um die erste Staffel handelt. Ob sich die großen Augen der Kids in möglichen weiteren Staffeln noch einmal reproduzieren lassen, darf bezweifelt werden, immerhin dürfte zukünftigen Eltern-Kind-Gespannen spätestens beim Anblick von Moderatorin Amira Pocher schwanen, was ihnen in den nächsten Tagen bevorstehen wird.

Aber sei's drum. Die erste Staffel von "My Mom, Your Dad" läuft gut an - und gewinnt das Fernduell mit dem deutlich trashiger angelegten "Heiratsmarkt" sehr deutlich. Das jüngst gestartete ProSieben-Format setzt beim Verkuppeln ebenfalls auf die Kraft der Familie, dreht den Spieß aber um und zielt darauf ab, den Nachwuchs unter die Haube zu bringen.

© RTL Moderatorin Amira Pocher in der Kids-Villa, wo der Nachwuchs das Treiben der Eltern beobachten.

Im Vergleich dazu kommt die Vox-Show ungleich reifer daher, was erstaunlicherweise keineswegs nur an den Erwachsenen liegt. Vielmehr agieren die Kinder auf Augenhöhe, die ihren Eltern aus ganz unterschiedlichen Beweggründen gönnen würden, eine neue Liebe zu finden. Ganz besonders deutlich wird das bei Steffen und seiner Tochter Anna. "Lange, lange, lange" habe sich ihr Vater einst verschlossen, erzählt sie neben ihm sitzend, noch bevor die eigentliche TV-Kuppelei beginnt, von dessen früheren Depressionen. Man kann vor dem Fernseher förmlich zu spüren, wie sehr sich Anne für ihn freut, dass er seine Lebensfreude zurückgefunden hat.

Single-Mama Gudrun wiederum plagt ein ganz anderes Problem: Als reife Frau, sagt sie, sei es schwieriger einen Mann zu finden. Ihre Aussage erklärt dann vielleicht auch ganz gut, weshalb die Fallhöhe bei "My Mom, Your Dad" eine andere ist als beim "Heiratsmarkt" von ProSieben: Bei Vox stehen Menschen im Mittelpunkt, die schon viel erlebt und damit auch einiges zu sagen haben. Wo der "Heiratsmarkt" auch Influencer oder Schlagersternchen feilbietet, hat Vox gestandene Persönlichkeiten im Angebot, deren Lebensläufe nicht schnurgerade verlaufen, sondern auch von Rückschlägen gezeichnet sind.

Freilich lebt auch der Vox-Neustart von den Gegensätzen der Generationen - und dem besonderen Charme, der sich immer dann entwickelt, wenn die Eltern in der Villa nebenan aus Sicht des Nachwuchses Gefahr laufen, etwas Peinliches zu tun. "Wieso sieht deine Mutter so gut aus und mein Vater kommt in Schlappen?", fragt Sohnemann Norman entsetzt seine junge Mitstreiterin Aimée, als beide gemeinsam beobachten, wie sich ihre Eltern zum Waffel-Date im Garten treffen. In einer anderen Szene fleht Michelle, die Tochter von Papa Kalle, aus der Ferne geradezu inständig an: "Bitte zeig deinen Penis nicht" - was er dann auch glücklicherweise nicht tut.

Dafür wird das Publikum später von ihm erfahren, dass er ebenso wie seine ihm zugeteilte Herzdame Anja erst wenige Woche zuvor seine Mutter verloren hat. Plötzlich fließen echte Tränen und zwei gestandene Erwachsene liegen sich in den Armen. Vermutlich liegt die große Stärke von "My Mom, Your Dad" darin, dass das Format seine Protagonisten ernst nimmt und - bei aller Leichtigkeit, die dem Genre innewohnt - ihren ganz eigenen Geschichten Raum lässt.

Beobachtend, aber nicht voyeuristisch: Glücklicherweise gelingt es den Machern der von ITV Studios Germany produzierten Sendung durchgängig, diese Balance zu halten. Keine Selbstverständlichkeit angesichts der marktschreierischen Lautstärke manch anderer Vertreter des Dating-Genres.

"My Mom, Your Dad", dienstags um 20:15 Uhr bei Vox