Die Krone für die meisten Sünden im deutschen Trash-TV-Business geht bisher eindeutig an RTL+. Der Streamingdienst hat in den vergangenen Jahren mit Formaten wie "Are you the One?", "Temptation Island" und "Ex on the Beach" Plattformen für mehr oder weniger geltungssüchtige junge Personen gefunden und mit den in den lauten Produktionen erzählten Geschichten in einer spitzen Zielgruppe durchaus gepunktet. Wer sich besonders gut präsentierte, schaffte es sogar bis ins Dschungelcamp. Joyn möchte dieses Feld nun offenbar nicht mehr allein den RTL-Kolleginnen und -Kollegen überlassen und hat für die kommenden Monate gleich mehrere neue Trash-Formate angekündigt.

© Joyn Prost.

Durst allein dürfte zudem für die Kandidatinnen und Kandidaten zudem kein Auswahlkriterium für das nächste Dschungelcamp sein. Im Rennen um weitere Kronen in Sachen Trash-Sünden bringt "Party Workers" Joyn im Duell mit RTL+ in eine gute Ausgangsposition. Ihr volles Potential schöpft die Mallorca-Produktion aber dennoch nicht aus. "Jeder ist am Ende eh besoffen, also ist's egal", lacht eine Kandidatin am Ende der ersten Folge in die Kamera. Darauf eine Cola, alkoholfrei.

"Party Workers", ab 31. August bei Joyn. Die erste Staffel umfasst 16 Folgen, jede Woche werden davon zwei veröffentlicht.