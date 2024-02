Nachdem ProSieben nun schon seit langer Zeit Quotenerfolge mit "TV Total" feiert, will man das Hochgefühl am Mittwochabend nun noch etwas ausbauen. "Zervakis & Opdenhövel. Live." sorgte zuletzt dafür, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer im Anschluss an die Comedyshow regelrecht die Flucht ergriffen, der Genrebruch war einfach zu hart. Nun wagt ProSieben etwas völlig abgefahrenes und programmiert doch tatsächlich eine weitere Comedysendung auf den Sendeplatz nach "TV Total". Es ist ein Stück weit das Comeback der Programm Line-Ups mit mehreren kürzeren Formaten direkt nacheinander.

Und was soll man sagen? Es funktioniert.

"Rent a Comedian" ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein Goldgriff für ProSieben. Zum einen bedient es den gleichen Blödelhumor, den sich auch "TV Total" auf die Fahnen geschrieben hat. Insofern ist es schon mal das deutlich sinnigere Line-Up als zuvor. Zum anderen vergeht die eine Stunde Sendezeit wie im Flug, denn man zeigt, wie gleich drei Comedians gemietet werden - und switcht mit schnellen Schnitten immer wieder zwischen Oliver Pocher, Tahnee und Luke Mockridge. So ist in der Stunde immer viel los.

Apropos Oliver Pocher: Er war es ja, der in den 00er Jahren eine Zeit lang in "Rent a Pocher" zu sehen war. Und es ist gut, dass ProSieben und Brainpool ihn auch für das Comeback engagiert haben. Er passt wie kein Zweiter in die Sendung und deshalb ist es zum Start in Teilen auch eine Werbesendung für Oliver Pocher. Der Comedian kann seine Spontaneität und seinen derben Humor fast durchweg gut ausspielen und irgendwann fragt man sich ganz unweigerlich, wieso dieses Format so lange von den Bildschirmen verschwunden war.

Pipi-Kaka-Humor, der sitzt

Oliver Pocher nimmt sich nicht zu ernst und muss auch nicht in irgendeine Rolle schlüpfen, das ist vielleicht seine größte Stärke. Und so wirkt alles, was er in einem großen Schwimmbad bei München macht, authentisch. Sei es das Aquafitness, das Säubern das Rutsche oder die Crepes für die Gäste. Als er zum Aufguss in die Sauna kommt, wirkt es fast so, als wären die Männer und Frauen darin in einem seiner Comedy-Programme. Pocher macht Witze über seine Ehen und Cora Schumacher - aber nicht nur. Es ist ein guter Mix im typischen Pocher-Humor - der aber wie die Faust aufs Auge auf den ProSieben-Mittwoch um 21:25 Uhr passt.

Neben Pocher musste Tahnee auch noch im Supermarkt ran und für Luke Mockridge ging es in den Zoo. Und auch das ließ sich in weiten Teilen sehen: Tahnee schlüpfte immer wieder in ihre verschiedenen Parodie-Rollen und es hat durchaus den gewünschten Pipi-Kaka-Humor, wenn sie hinter der Käsetheke steht und im Frauentausch-Nadine-Sprech die verschiedenen Käsesorten aufzählt - inklusive Erdbeerkäse. Am besten ist Tahnee aber immer dann, wenn sie in natürlichen Situationen mit anderen Personen interagiert. "Wir gucken die Bananen durch. Ein Satz, den ich schon sehr lange nicht mehr gesagt habe", sagt sie und der arme Supermarkt-Mitarbeiter steht daneben und weiß nicht, was daran lustig sein soll. Als dann später die knackigen Radieschen die alten aus den Regalen verdrängen, sagt sie: "Das ist ja wie im Fernsehen."

Luke Mockridge sammelt Scheiße auf

Und wenn Luke Mockridge im Zoo in Gelsenkirchen die Scheiße von den Braunbären aufsammeln muss, ist das vielleicht auch unfreiwillig etwas komisch. Aber auch er macht das Beste aus der Situation: "Mit so einem richtigen Shitstorm kenne ich mich aus". An einer anderen Stelle will er gerade einen Gag konstruieren, da brüllt ihn der Bär an. Als er später noch live vor Ort einen der Bären live synchronisiert, trifft das den Kern der Sendung ebenfalls ziemlich gut.

"Rent a Comedian" ist kein hochtrabendes Kabarett-Format. Das war es in den 00er Jahren mit Oliver Pocher nie und daran hat sich nichts geändert. Aber dadurch passt es ganz wunderbar zu ProSieben und auch hervorragend auf den Sendeplatz nach "TV Total". Das man die Sendung nicht endlos in die Länge zieht, ist ein weiterer Pluspunkt. Die Comedians schlagen sich gut und haben das Wesen des Formats verstanden, wobei es niemand so perfektioniert hat wie Oliver Pocher. Es ist also eine gute Nachricht, wenn schon jetzt klar ist, dass er auch in der nächsten Woche wieder mit dabei ist. Dann hat ihn Heino "gemietet" - für seinen Auftritt am Wiener Opernball. Die Oliver Pocher Show, in der auch andere Comedians eine Rolle spielen, geht also weiter.

"Rent a Comedian" ist auch an den kommenden drei Mittwochabenden ab 21:25 Uhr bei ProSieben zu sehen.