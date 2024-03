Nach dem erfolgreichen "1% Quiz" ist Sat.1 vollends auf den Quiz-Geschmack gekommen. Bevor in den nächsten Wochen das längst vergessen geglaubte "Allgemeinwissensquiz" und eine Neuauflage von "Hast du Töne?!" auf den Bildschirm zurückkehren werden, will der Sender sein Publikum erst mal auf den Boden der Tatsachen holen. Oder, um es genau zu nehmen: Auf den "Floor".

"The Floor", das ist der Titel einer neuen Quizshow aus der Ideenschmiede von John de Mol, die bereits in mehreren Ländern adaptiert wurde und nun also auch hierzulande die Rate-Fans begeistern soll. Das Konzept ist einigermaßen schnell erklärt: 100 Kandidatinnen und Kandidaten stehen auf einem LED-Boden, der in 100 Rechtecke unterteilt ist, die wiederum jeweils ein Wissensgebiet darstellen. In Quiz-Duellen können sich die Kandidaten gegenseitig herausfordern und damit die Anzahl der eigenen Felder vergrößern – bis am Ende, nach vielen, vielen Quiz- und Rätselrunde und insgesamt sechs Folgen, von Moderator Matthias Opdenhövel etwas überdimensioniert als "sechs spektakuläre Quiz-Wochen" angepriesen, nur noch einer von 100 übrig bleibt.

Optisch knüpft "The Floor" an die Tradition von Shows wie "The Wall" oder "Die rote Kugel" an, die in der Vergangenheit ebenfalls mit Gimmicks versuchten, das Quiz-Genre weiterzuentwickeln. Diesmal ist es also ein bunter Boden. Der macht anfangs durchaus einiges her, wenn plötzlich 100 Personen auf die Spielfläche treten. Allerdings wirkt es nach einiger Zeit durchaus ungemütlich, so viele Menschen über Stunden hinweg beim Stehen zuzusehen. Ganz zu schweigen von gewöhnungsbedürftigen Kaugummi-farbenen Optik, in die das Studio gehüllt wurde.

Das Spiel wiederum entwickelt leider nur ganz allmählich Spannung, weil es schlicht in der Natur der Sache liegt, dass die Kandidatinnen und Kandidaten zu Beginn der Show nicht allzu viele Felder erobern und sich die meisten nach nur wenigen gewonnenen Duellen erstmal zurückziehen, in der Hoffnung, auf diese Weise bereits den mit 5.000 Euro dotierten Tagessieg einheimsen zu können. Über eine Stunde zieht ins Land, ehe Kandidatin Irina in der ersten Ausgabe endlich zeigt, was möglich ist: Gleich fünf Duelle in Folge kann sie für sich entscheiden, weil sie sich im Erraten von Kinderserien ebenso gut auskennt wie in der Welt der Gewürze. Oder besser gesagt: Weil sich ihre Gegner darin weniger gut auskennen als sie.

© Sat.1 / Willi Weber Matthias Opdenhövel moderiert die neue Sat.1-Show

Immerhin, die Show kommt, auch dank kurz gehaltener Smalltalk-Passagen, temporeich daher und macht es dem Publikum leicht, auch zu einem späteren Zeitpunkt noch einzusteigen. Ob das am Ende reicht, um einige konzeptionelle Schwächen auszugleichen, steht freilich auf einem anderen Blatt. Das aber wäre die Voraussetzung für Sat.1, um endlich – im wahrsten Sinne des Wortes – Boden gutzumachen.

"The Floor", donnerstags um 20:15 Uhr in Sat.1