Was bei der Produktion vor Ort ganz offenbar an eine "verruchte Millionärs-Swinger-Party" erinnerte, so zumindest fiel die mehr oder weniger charmante Beschreibung aus, erinnert optisch durchaus noch an andere Formate: Die neue und im Vorfeld als riesig angekündigte Reality-Produktion "The 50" ist nämlich – wie das hochklassige RTL-Format "Die Verräter" - auf einem Schloss in Frankreich entstanden. Spielleiter sind Personen, die sich hinter Tiermasken verbergen. Neben "The Masked Singer" lässt hier der Netflix-Hit "Squid Game" grüßen. Dass sich das "The 50"-Original, die französische Sendung "Les Cinquante" aus dem Banijay-Katalog, daran orientierte, ist keineswegs ein Geheimnis.

© Prime Video Hört auf den Löwen! Reality-Prominenz en masse beim Start der Show.

So bleiben viele der Zickereien, die auf einer Art Gartenparty auf dem Schlossgelände stattfinden also unübersichtlich – und selbst Reality-Profis bieten sie wenig Erkenntnisgewinn. Gleiches gilt auch für den weiteren Verlauf der bisher veröffentlichten Folgen, die sich etwa um die Aufteilung der Zimmer im weitläufigen Schloss drehen. "The 50" wirkt an vielen Stellen allein wegen seiner Masse an Teilnehmenden unübersichtlich.

Erstmals würden die Promis nicht für sich spielen, heißt es, sondern für einen ihrer Follower. Dieser oder diesem winkt der Geldgewinn. Abseits von TV-Shows gibt es längst Influencer, die auf ihre Folgschaft hauptsächlich deshalb kommen, weil sie über ihre Accounts immer wieder Besonderes verschenken. Insofern hat die PR-Arbeit im Vorfeld Erwartungen bezüglich "The 50" geweckt, die das Format an sich letztlich aber nicht erfüllen konnte.

Das mag auch daran liegen, dass es zwischen Game- und Reality-Show balanciert, aber in diesen Punkten keine echte Ausgewogenheit hinbekommt. Was bleibt, ist eine beeindruckende Ansammlung von Leuten, die sich allesamt für das Amazon-Format entschieden haben, in vielen Fällen aber nicht wirklich zur Geltung kommen.



Weniger ist manchmal eben mehr.

"The 50": Die ersten vier Folgen sind ab sofort bei Prime Video verfügbar.