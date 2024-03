Auf die Frage, weshalb es "Bratwurst & Baklava" bislang noch nicht im Fernsehen gegeben hat, hat Özcan Coşar eine eindeutige Antwort: "Wir waren zu hässlich bis jetzt", stellte der Komiker klar. Das ist freilich nicht ernst gemeint – und doch kommt es durchaus überraschend, dass er gemeinsam mit seinem Podcast-Kollegen Bastian Bielendorfer jetzt tatsächlich den Weg auf die TV-Bühne findet, allen voran bei ProSieben, wo der einstige WDR-Podcast doch inzwischen bei RTL+ angesiedelt ist.

Allzu viele Querverweise zwischen Podcast und TV-Show wird es also eher nicht geben. Doch bei ProSieben glaubt man offensichtlich trotzdem an die Strahlkraft der Marke. Und zwar aus gutem Grund, wie schon die erste Ausgabe des von Brainpool produzierten Fernsehablegers zeigt, die am Mittwochabend ausgestrahlt wurde. Gegenüber anderen Neustarts hat "Bratwurst & Baklava – Die Show" einen entscheidenden Vorteil: Das Duo ist eingespielt. Und das zeigt sich von der ersten Minute an. Coşar und Bielendorfer nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, das Gegenüber mit Beleidigungen zu überziehen. Wo sich andere erst über Wochen warmlaufen müssen, setzen die beiden Gastgeber direkt zum Sprint an.

Wobei Sprinten relativ ist, wie der erste Einspielfilm zeigt. Dieser führt Özcan Coşar und Bastian Bielendorfer nach Bonn, wo sie sich in ein Mini-Fahrzeug quälen müssen, um per Mikrofon und Lautsprecher so lange für ihre neue Show zu trommeln ("Wir sind sehr lustig!") , bis sie von der Polizei angehalten werden. Hier zeigt sich, dass sie keinerlei Beißhemmung kennen – und sich auch nicht dafür zu schade sind, sich zum Affen zu machen.

Das setzt sich wenig später in einem weiteren Film fort, der das Duo in ein Istanbuler Hamam führt, in dem es sich Coşar offenkundig zur Aufgabe gemacht hat, seinen Show-Partner gehörig zu quälen. "'Mach weiter' und 'Hör auf' hörten sich im Türkischen ungefähr gleich an", gibt er zu verstehen, ehe die schmerzhafte Behandlung im Dampfband ihren Lauf nimmt und Bielendorfer nicht nur einmal vor Schmerzen aufschreien muss. "Es haben sich nicht nur seine Poren, sondern es hat sich auch seine Seele geöffnet", ätzt Coşar anschließend nach getaner Arbeit.

© ProSieben / Steffen Z. Wolff Evelyn Burdecki ist in der ersten Ausgabe von "Bratwurst & Baklava - Die Show" zu Gast.

Zurück im Studio setzen sich die Qualen fort: In einem Quiz müssen die beiden bei falschen Antworten Stromschläge über sich ergehen lassen, die Evelyn Burdecki als "Vollstreckerin" auslöst. Ein im Fitnessstudio gedrehter Einspielfilm wiederum macht schließlich deutlich, dass Coşar und Bielendorfer auch vor Fremdscham-Momenten nicht Halt machen, indem sie anderen Besuchern mit versteckter Kamera wahlweise skurrile Sätze an den Kopf werfen ("Ich hab' alles dabei, nur meinen Arsch in der Hose hab' ich zuhause vergessen") oder mehr oder weniger erotische Bodenübungen ausführen müssen.

Dass das Studiopublikum am Ende der Show die Frage beantworten muss, wer von beiden in in der zurückliegenden Stunde am meisten gelitten hat, ist da nur folgerichtig – und mündet, natürlich, unmittelbar in einer Strafe. In diesem Fall ist es Coşar, der sich am Turnbarren versuchen muss, nachdem zuvor zwei Über-80-Jährige an dem Gerät eine ziemlich beeindruckende Figur gemacht haben.

Nein, neu ist das alles nicht. Die Elemente, aus denen sich "Bratwurst & Baklava – Die Show" speist, bewegen sich irgendwo zwischen "Raab in Gefahr", "Jackass" und "Verstehen Sie Spaß?", bedienen aber gleichzeitig eine Humorfarbe, die im deutschen Fernsehen in den letzten Jahren bedauerlicherweise ziemlich rar geworden ist. Umso schöner, dass es Özcan Coşar und Bastian Bielendorfer mit ihrer modernen "Nonstop Nonsens"-Interpretation auf Anhieb gelingt, eine Show abzuliefern, die fast gänzlich frei von Längen zu unterhalten weiß. Schon alleine deshalb war der Schritt von "Bratwurst & Baklava" ins Fernsehen längst überfällig.

"Brastwurst & Baklava - Die Show", mittwochs um 21:25 Uhr bei ProSieben