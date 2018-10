MIPCOM: Diese Keynotes und Präsentationen warten

© MIPCOM

Das Kongress-Programm, das es wieder begleitend zur Fernsehmesse gibt, steht in diesem Jahr unter dem Motto "The Big Shift". Für Keynotes werden u.a. die Chefs von ITV, BBC Studios und AMC Networks sowie Vertreter von Twitter und Facebook erwartet



12.10.2018 - 16:30 Uhr von Uwe Mantel 12.10.2018 - 16:30 Uhr

Das Motto: "The Big Shift"

Die MIPCOM und der Kongress stehen in diesem Jahr unter dem Motto "The Big Shift" - anlass sind die immensen Umwälzungen der gesamten Entertainment-Industrie, die durch Streaming-Dienste wie Netflix und Prime Video ausgelöst wurden und die alle zwingen neue Geschäftsmodelle zu finden - und die auch eine neue Konzentrationswelle ausgelöst hat.

Das Thema wird vielfach im Kongress-Programm aufgegriffen, etwa schon am Montagvormittag. Am Montagvormittag um 9:40 Uhr wird etwa im Raum Esterel das Thema "Consolidation: Joining Forces For The Greater Good" diskutiert. Moderieren wird Moritz Polter von Bavaria Fiction. Direkt im Anschluss geht's um die neue Rolle der Distributoren, unter anderem mit Bo Stehmeier von Red Arrow und Cathy Payne von Endemol Shine International.

Keynotes

Daneben finden auch wieder zahlreiche Keynotes statt. Im Folgenden eine Auswahl:



Montag, 11:30 Uhr, Grand Auditorium

Carolyn McCall, CEO ITV Montag, 12:10 Uhr, Grand Auditorium

Jamie Oliver, Koch Montag, 16:15 Uhr, Grand Auditorium

Tim Davie, CEO BBC Studios Montag, 17:00 Uhr, Grand Auditorium

Ari Emanuel, CEO Endeavor Dienstag, 11:00 Uhr, Grand Auditorium

Josh Sapan, President & CEO AMC Networks Dienstag, 17:20 Uhr, Grand Auditorium

Key Madati, VP & Global Head of Content Partnerships Twitter Mittwoch, 9:15 Uhr, Grand Auditorium

Matthew Henick, Head of Content Planning and Strategy, Facebook Mittwoch, 11:30 Uhr, Grand Auditorium

Der Pflichttermin: Fresh-TV

Wenn Virginia Mouseler von "The Wit" wieder ihren traditionellen Überblick über die Format-Trends der letzten Monate und die interessantesten neuen Formate aus aller Welt gibt, dann dürfte auch in diesem Jahr das Grand Auditorium wieder pickepackevoll sein - es ist für viele Messebesucher ein Pflichttermin. Auch in diesem Herbst ist der Vortrag wieder zweigeteilt: Am Montag ab 13:15 Uhr gibt's im Grand Auditorium den einstündigen Überblick über neue Formate, am Mittwoch ab 15:15 Uhr folgt an gleicher Stelle eine 45-minütige Rundreise durch neue Fiction-Produktionen aus aller Welt.

