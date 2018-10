Zeitsprung, Beta und Wildside drehen Serie "German Moon"

© Beta Film/Wildside/Zeitsprung

Was haben Nazis mit der Mondmission der NASA zu tun? Offenbar einiges: Beta Film, die italienische Fremantle-Tochter Wildside und die deutsche Produktionsfirma Zeitsprung wollen diese Geschichte in der Serie "German Moon" erzählen



15.10.2018 - 08:00 Uhr von Uwe Mantel , Cannes15.10.2018 - 08:00 Uhr

Beta Film, Wildside und Zeitsprung haben am Sonntagabend in Cannes ihre Zusammenarbeit mit dem israelischen Autoren-Trio Nadav Schirman, Ron Leshem und Amit Cohen für eine neue Serie bekannt gegeben, die sich derzeit noch im Entwicklungsstadium befindet. Die Serie will die Geschichte erzählen, was einstige Wissenschaftler des NS-Regimes in Deutschland mit der ersten bemannten Mondmission der NASA zu tun haben. Der Start der Dreharbeiten ist erst für 2019/20 anvisiert.

Zum Plot: Im Jahr 1950 kommt im verschlafenen Städchen Huntsville, Alabama ein Konvoi von Bussen mit 118 deutschen Familien an Bord an. Die meisten von ihnen sprechen keinerlei Englisch. Diese Deutschen, die einst Teil der technologischen Elite des NS-Regimes waren, sollen unter Aufsicht der CIA Raketen für die US-Armee bauen. Sie sind Außenseiter, die sich an eine fremde Kultur gewöhnen müssen. Sie erhalten von den USA die Möglichkeit, ihre Vergangenheit im Austausch für ihr unschätzbares Wissen vergessen zu machen.

Amit Cohen und Ron Leshen haben zusammen bereits diverse Serien zusammen produziert, darunter "Allegiance" für NBC, Cohen steht auch hinter der vielfach ausgezeichneten israelischen Serie "False Flag". Die Beiden arbeiten nun zum ersten Mal mit Ron Lesem zusammen, der unter anderem Executive Producer der kommenden HBO-Serie "Euphoria" ist. Während seiner Zeit als Drama-Chef bei Keshet war er auch für "Prisoners of War" verantwortich, das in den USA als "Homeland" adaptiert wurde.

Teilen