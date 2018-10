Endemol Shine exportiert "Big Bounce" in die USA

© RTL/Markus Hertrich

Die maßgeblich in Deutschland von Endemol Shine Germany und RTL entwickelte Trampolin-Show "Big Bounce" setzt zum ganz großen Sprung auf den internationalen Markt an: Das US-Network Fox hat eine Adaption angekündigt.



15.10.2018 - 17:05 Uhr von Uwe Mantel , Cannes15.10.2018 - 17:05 Uhr

Dieser Deal dürfte der internationalen Vermarktung nochmal ordentlichen Schwung verleihen: Die Trampolin-Show "Big Bounce" - bzw. "Big Bounce Battle", wie sie in der internationalen Vermarktung genannt wird - schafft den Sprung auf den Fernsehmarkt, an dem sich noch immer die meisten Sender weltweit orientieren: In die USA. Das US-Network Fox hat angekündigt, die Physical Gameshow zu adaptieren. Die Idee zum Format stammt ursprünglich aus Holland, fertig entwickelt, zur Sendereife gebracht und erstmals umgesetzt wurde "Big Bounce" aber von Endemol Shine Germany und RTL in Deutschland. "Big Bounce" ist ähnlich positioniert wie "American Ninja Warrior", ermöglicht im Gegensatz dazu aber beispielsweise auch Kindern die Teilnahme. Die Kandidaten müssen einen Trampolin-Parcours bewältigen, der im Lauf der Show schwieriger wird.

Durch den fulminanten Erfolg in Deutschland - zu Jahresbeginn holte die Show bei RTL im Schnitt fast 18 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und gehörte damit zu den erfolgreichsten Neustarts der letzten Jahre - generierte man schnell auch international Interesse. Eine erste Adaption wurde für TF1 in Frankreich produziert. Ein Hindernis bei der internationalen Vermarktung insbesondere in kleinere Länder sind allerdings die relativ hohen Kosten. Für die Show ist ein aufwändiger Parcours nötig, der über längere Zeit in einer großen Halle aufgebaut werden muss – was schon ein Finden der geeigneten Location nicht ganz einfach macht. Endemol Shine Germany und RTL wurden im niederländischen Breda fündig. Die Lösung könnten Production Hubs sein, die von mehreren Ländern genutzt werden: Die französische Adaption wurde im gleichen Set wie das deutsche Original umgesetzt.

Magnus Kastner, CEO Endemol Shine Germany: "'Big Bounce Battle' ist das beste Beispiel dafür, wie internationale Zusammenarbeit auf kreativer und produktioneller Ebene funktionieren kann. Die erfolgreiche Co-Entwicklung von den niederländischen und deutschen Kollegen mit RTL wurde aktuell in Breda produziert. Wir freuen uns sehr, dass dieses großartige Format jetzt auch in die USA reist und natürlich auf die zweite Staffel, die von den Teams um Susen Schadwinkel und Nathalie Roden produziert wird."

Tom Sänger, Bereichsleiter Unterhaltung Show & Daytime: "'Big Bounce' ist das Resultat eines gemeinsamen kreativen Prozesses mit unserem Partner Endemol Shine Group. Dass eine große Showreihe, zudem noch mit einem neuen Thema wie Trampolinspringen, aus Deutschland nun neben Frankreich auch in einen großen Markt wie die USA exportiert wird, ist umso erfreulicher. Auch die zweite Staffel garantiert wieder spektakuläre Sprünge und sportlichen Spaß für die ganze Familie."

