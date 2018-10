ZDF steigt bei Krimireihe "Sommerdahl Murders" mit ein

© ZDF

Schon vor zwei Jahren kündigten ndF, Nordisk Film und TV2 Denmark an, die Dan-Sommerdahl-Kriminalromane als Serie umzusetzen, nun steigt das ZDF bei dem Projekt ein. Gedreht werden soll dann endlich im kommenden Jahr.



15.10.2018 - 09:57 Uhr von Uwe Mantel 15.10.2018 - 09:57 Uhr

Das ZDF, fast so etwas wie die natürliche Heimat für skandinavische Krimis im deutschen Fernsehen, steigt als Koproduzent neben Dynamic Television, ndF, Sequoia and TV 2 Denmark bei der neuen Krimiserie "The Sommerdahl Murders" mit ein, wie die Partner zum Start der Fernsehmesse MIPCOM in Cannes bekannt gaben. Nach einigen Verzögerungen - angekündigt worden war das Projekt erstmals schon vor zwei Jahren mit geplantem Produktionsbeginn Mitte 2017 - sollen die Dreharbeiten dann im kommenden Frühjahr beginnen und das Endergebnis dann Ende 2019 bereitstehen.

Die Serie basiert auf der Roman-Vorlage von Anna Grue und wird in zwei Versionen produziert: Als vier 90-Minüter sowie in acht 45-minütigen Episoden. Das ist ein 90-Minüter weniger als ursprünglich geplant. Auch der Head-Autor hat sich geändert, nun zeichnet Lolita Bellstar für das Buch verantwortlich. Als Produzenten fungieren Janni Helleskov, Matthias Walther und Jan Bennemann.

Die Serie spielt in einer malerischen Küstenstadt und behandelt in jeder Folge einen neuen, perfiden Mordfall, in dem Detective Jan Sommerdahl und seinem besten Freund und Kollegen, Detective Superintendent Fleming Torp ermitteln. Man wolle die Serie bodenständig und emotional erzählen und so für ein breites Publikum besonders gut zugänglich machen. Matthias Walther von ndF verspricht "eine Krimiserie voller Spannung in den Handlungssträngen, aber auch zwischen den Protagonisten" mit ruhigem Humor und gleichzeitig einer gewissen Unbeschwertheit.

